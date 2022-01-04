Налоговики готовят для ФЛП масштабные проверки в 2022 году: кто в зоне внимания

Фискалы назвали 7 признаков, по которым они составляли списки на проверку.

Налоговики проверят в этом году 6756 компаний и 1703 частных предпринимателя. Об этом свидетельствуют открытые данные Opendatabot.

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В зону повышенного внимания Государственной налоговой службы Украины попадут компании с такими признаками:

уровень оплаты налога на прибыль ниже 50%, чем в среднем в отрасли;

ведущие дела с контрагентами, которые находятся в розыске или ликвидированы. Доля таких сделок должна быть более 5% от всего количества и не менее, чем на 100 тысяч гривен;

если есть данные об уклонении от налогообложения;

с признаками фиктивности;

регистрацию компании отменили в судебном порядке, установлен факт непредставления налоговой отчетности в течение двух налоговых (отчетных) периодов;

находящиеся в розыске;

банкроты.

[ + – ] Финучреждения будут проверять меньше всех Фото: opendatabot

Под проверки попадут компании, к которым есть вопросы по оплате военного сбора и Единого социального взноса (383 компании или 5,7%). Проверки холдингов, концернов, корпораций и их контрагентов займут 3,1%, а финучреждений – 2,6%.

Opendatabot составило график исходя из плана проведения проверок налогоплательщиков в 2022 году, который опубликовали 24 декабря на сайте Госналоговой службы Украины.

Сколько налогов заплатят ФЛП?

Отметим, что к концу 2021 года физлиц-предпринимателей в Украине стало почти 2 млн, за год цифра увеличилась почти на 85 тысяч.

С 1 декабря прошлого года в Украине увеличили минимальную зарплату с 6 до 6,5 тысяч гривен. Прожиточный минимум увеличился до 2 481 гривны. Единый соцвзнос (ЕСВ) для предпринимателей на упрощенной системе составит 22% от минимальной зарплаты, то есть 1430 гривен в месяц. ЕСВ платится независимо, был ли получен доход на протяжении месяца или нет.

В 2022 году минимальная зарплата и прожиточный минимум вырастут. С 1 октября минималка вырастет до 6 700 гривен, а прожиточный минимум с 1 июля составит 2600 гривен.

ФЛП на общей системе платят налог с доходов физических лиц (НДФЛ), военный сбор и ЕСВ с прибыли. ЕСВ не может быть меньше 22% от минималки (1430 грн) и более 22% от 15 минималок — 97 500 гривен.

Напомним, что с 1 января этого года безработные украинцы могут получить беспроцентный кредит от государства до 97,5 тысяч гривен.

По словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народного депутата от "Слугаи народа" Даниила Гетманцева, "налоговый" законопроект, получивший название "антиахметовский", приняли "с запозданием", потому что "мешали олигархические силы".