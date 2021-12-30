С 1 января безработные украинцы смогут получить до 100 тыс. беспроцентного кредита

Госпомощь, как отмечают в Минсоцполитики, можно потратить только на открытие своего бизнеса. Кредит необходимо вернуть через 36 месяцев.

С 1 января 2022 года безработные малообеспеченные украинцы могут получить беспроцентный кредит от государства. Об этом информирует пресс-служба Министерства соцполитики.

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Беспроцентный кредит можно будет оформить для открытия собственного бизнеса в рамках бюджетной программы "Рука помощи", которая была основана Минсоцполитики.

Для реализации проекта из бюджета Украины в 2022 году выделят около 100 млн гривен, а максимальный размер помощи не может превышать 15 минимальных зарплат — 97,5 тыс. гривен по состоянию на начало следующего года.

В Минсоцполитики предупредили, что беспроцентный кредит можно будет использовать исключительно для оплаты счетов на приобретение необходимого для открытия собственного бизнеса оборудования и материалов. Через 36 месяцев ведения предпринимательской деятельности помощь придется вернуть государству.

"Весомое преимущество этой программы в том, что возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и ЕСВ. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству не нужно", — подчеркнули в профильном министерстве.

Для оформления беспроцентного кредита безработным украинцам необходимо обратиться с заявлением в центр занятости по месту регистрации. Помимо этого, для предоставления помощи потребуется справка о несудимости и бизнес-план будущего дела.

Подытоживая, в Минсоцполитики заявили, что украинцам могут помочь с оформлением бизнес-стратегии в центрах занятости, где сотрудники будут предоставлять консультации и организуют для малообеспеченных граждан бесплатное профессиональное обучение.

Ранее сообщалось, что только 351 украинец смог получить доступную ипотеку по программе Владимира Зеленского. По последним данным Минфина, были подписаны кредитные договоры на 297,3 млн гривен.

В 2021 году украинцы оформили микрокредиты на рекордные 49 млрд гривен. Также растет объем задолженности по просроченным займам — украинцы должны 15,6 млрд гривен за три квартала текущего года.

Также Фокус в своей статье объяснял, почему госпрограмма льготной ипотеки не поможет среднему украинцу.