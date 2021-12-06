Украинцы в 2021 году оформили микрокредиты на рекордные 49 млрд гривен (фото)

Также растет и общий объем задолженности по просроченным микрозаймам — 15,6 млрд гривен только за первые три квартала текущего года.

В Украине установлен рекорд по выдаче микрокредитов — за три квартала 2021 года оформлено займов на почти 49 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Общая сумма за первые три квартала превышает на 261 млн гривен объем выданных микрокредитов за весь 2020 год.

Более того, ежегодно увеличивается количество выданных украинцам займов: два года назад в среднем за месяц оформлялось 982,5 тыс. кредитов, в 2020 году — 1 млн, а в текущем — 1,2 млн. То есть, в 2021 году ежемесячное количество оформленных микрозаймов, если сравнивать с 2019 годом, выросло на 20%.

[ + – ] В Украине в 2021 году выдано микрозаймов на 49 млрд гривен

По данным "Опендатабот", украинцы в 85% случаев оформляют договор на получение кредитов дистанционно. Также растет общий объем долга по микрозаймам — в текущем году граждане задолжали перед МФО 15,6 млрд гривен только по просроченным кредитам.

Если сравнивать текущую сумму задолженности по микрозаймам с данными за 2019 год — она выросла на 1,7 млрд гривен.

[ + – ] Задолженность по микрозаймам в Украине в 2021 году составила 15,6 млрд гривен

Ранее Фокус в своей статье разбирался, что из себя представляют кредиты "без звонков и проверок" от МФО и какие существуют угрозы для украинцев.

Также Фокус сообщал, что Верховная Рада ограничила сумму пени и штрафов за просроченные микрокредиты. С 2021 года максимальная сумма штрафов или пени по кредиту не может превышать 200% от первой суммы кредита. В Раде объясняли, что подобные ограничения были введены для предотвращения обнищания украинцев.