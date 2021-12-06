Украинцы в 2021 году оформили микрокредиты на рекордные 49 млрд гривен (фото)
Также растет и общий объем задолженности по просроченным микрозаймам — 15,6 млрд гривен только за первые три квартала текущего года.
В Украине установлен рекорд по выдаче микрокредитов — за три квартала 2021 года оформлено займов на почти 49 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".
Общая сумма за первые три квартала превышает на 261 млн гривен объем выданных микрокредитов за весь 2020 год.
Более того, ежегодно увеличивается количество выданных украинцам займов: два года назад в среднем за месяц оформлялось 982,5 тыс. кредитов, в 2020 году — 1 млн, а в текущем — 1,2 млн. То есть, в 2021 году ежемесячное количество оформленных микрозаймов, если сравнивать с 2019 годом, выросло на 20%.
По данным "Опендатабот", украинцы в 85% случаев оформляют договор на получение кредитов дистанционно. Также растет общий объем долга по микрозаймам — в текущем году граждане задолжали перед МФО 15,6 млрд гривен только по просроченным кредитам.
Если сравнивать текущую сумму задолженности по микрозаймам с данными за 2019 год — она выросла на 1,7 млрд гривен.
Ранее Фокус в своей статье разбирался, что из себя представляют кредиты "без звонков и проверок" от МФО и какие существуют угрозы для украинцев.
Также Фокус сообщал, что Верховная Рада ограничила сумму пени и штрафов за просроченные микрокредиты. С 2021 года максимальная сумма штрафов или пени по кредиту не может превышать 200% от первой суммы кредита. В Раде объясняли, что подобные ограничения были введены для предотвращения обнищания украинцев.