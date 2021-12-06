Українці у 2021 році оформили мікрокредитів на рекордні 49 млрд гривень (фото)

Також зростає й загальний обсяг заборгованості за простроченими мікропозиками — 15,6 млрд гривень лише за перші три квартали поточного року.

В Україні встановлено рекорд із видачі мікрокредитів – за три квартали 2021 року оформлено позик на майже 49 млрд гривень. Про це свідчать дані "Опендатабот".

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Загальна сума за перші три квартали перевищує на 261 млн гривень обсяг виданих мікрокредитів за весь 2020 рік.

Ба більше, щорічно збільшується кількість виданих українцям позик: два роки тому в середньому за місяць оформлялося 982,5 тис. кредитів, 2020 року — 1 млн, а поточного — 1,2 млн. Тобто 2021 року щомісячна кількість оформлених мікропозик, якщо порівнювати з 2019 роком, зросла на 20%.

[ + – ] В Україні у 2021 році видано мікропозик на 49 млрд гривень

За даними "Опендатабот", українці у 85% випадків оформлюють договір на отримання кредитів дистанційно. Також зростає загальний обсяг боргу за мікропозиками — цього року громадяни заборгували перед МФО 15,6 млрд гривень лише за простроченими кредитами.

Якщо порівнювати поточну суму заборгованості з мікропозик із даними за 2019 рік — вона зросла на 1,7 млрд гривень.

[ + – ] Заборгованість із мікропозик в Україні у 2021 році склала 15,6 млрд гривень

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, чим є кредити "без дзвінків і перевірок" від МФО та які існують загрози для українців.

Також Фокус повідомляв, що Верховна Рада обмежила суму пені та штрафів за прострочені мікрокредити. З 2021 року максимальна сума штрафів або пені за кредитом не може перевищувати 200% першої суми кредиту. У Раді пояснювали, що подібні обмеження було запроваджено для запобігання зубожінню українців.