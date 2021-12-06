Українці у 2021 році оформили мікрокредитів на рекордні 49 млрд гривень (фото)
Також зростає й загальний обсяг заборгованості за простроченими мікропозиками — 15,6 млрд гривень лише за перші три квартали поточного року.
В Україні встановлено рекорд із видачі мікрокредитів – за три квартали 2021 року оформлено позик на майже 49 млрд гривень. Про це свідчать дані "Опендатабот".
Загальна сума за перші три квартали перевищує на 261 млн гривень обсяг виданих мікрокредитів за весь 2020 рік.
Ба більше, щорічно збільшується кількість виданих українцям позик: два роки тому в середньому за місяць оформлялося 982,5 тис. кредитів, 2020 року — 1 млн, а поточного — 1,2 млн. Тобто 2021 року щомісячна кількість оформлених мікропозик, якщо порівнювати з 2019 роком, зросла на 20%.
За даними "Опендатабот", українці у 85% випадків оформлюють договір на отримання кредитів дистанційно. Також зростає загальний обсяг боргу за мікропозиками — цього року громадяни заборгували перед МФО 15,6 млрд гривень лише за простроченими кредитами.
Якщо порівнювати поточну суму заборгованості з мікропозик із даними за 2019 рік — вона зросла на 1,7 млрд гривень.
Раніше Фокус у своїй статті розбирався, чим є кредити "без дзвінків і перевірок" від МФО та які існують загрози для українців.
Також Фокус повідомляв, що Верховна Рада обмежила суму пені та штрафів за прострочені мікрокредити. З 2021 року максимальна сума штрафів або пені за кредитом не може перевищувати 200% першої суми кредиту. У Раді пояснювали, що подібні обмеження було запроваджено для запобігання зубожінню українців.