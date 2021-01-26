"Кінець кредитного шахрайства". У Раді обмежили суму пені і штрафів за мікрокредити

Голова профільного комітету ВР заявив, що тепер сума пені та штрафів не буде перевищувати 200% тіла кредиту.

В Україні з 2021 року почала діяти максимальна сума штрафів та пені, які кредитори можуть нараховувати клієнтам. Як у вівторок, 26 січня, повідомляє сайт партії "Слуга народу", про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Захищаємо українців від боргової ями мікрокредиторів. У нашій країні склалася ситуація, коли людина бере в кредит 2 тисячі гривень, а віддає 34 [тисячі гривень]. Але тепер ми встановили максимальну суму штрафів, пені по кредиту в розмірі 200% від першої суми кредиту", — розповів парламентарій.

За його словами, тепер якщо людина бере кредит у розмірі 1 тисячі гривень, то максимальна сума повернення не повинна перевищувати 2 тисячі гривень.

"Ми встановили ці обмеження, щоб люди не приходили до зубожіння через такі кредити", — зазначив він.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому колектори — кошмар українців і яку тактику варто вибрати в спілкуванні з ними.

Зазвичай за "швидкими" грошима у фінкомпанії звертаються люди із зіпсованою кредитною історією, молодь віком до 21 року, особи без постійної роботи, з нестабільними або низькими доходами — тобто всі ті, кому банки майже завжди відмовляють. Осіб, що погасили першу позику під 0% річних, МФО в кращому випадку продовжують брати в облогу навʼязливими пропозиціями позичити ще, у гіршому — можуть приписати невиплачений борг.