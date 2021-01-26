"Конец кредитного мошенничества". В Раде ограничили сумму пени и штрафов за микрокредиты

Глава профильного комитета ВР заявил, что теперь сумма пени и штрафов не будет превышать 200% тела кредита.

В Украине с 2021 года начала действовать максимальная сумма штрафов и пени, которые кредиторы могут начислять клиентам. Как во вторник, 26 января, сообщает сайт партии "Слуга народа", об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Защищаем украинцев от долговой ямы микрокредиторов. В нашей стране создалась ситуация, когда человек берет в кредит 2 тысячи гривен, а отдает 34 [тысячи гривен]. Но теперь мы установили максимальную сумму штрафов, пени по кредиту в размере 200% от первой суммы кредита", – рассказал парламентарий.

По его словам, теперь если человек берет кредит в размере 1 тысячи гривен, то максимальная сумма возврата не должна превышать 2 тысячи гривен.

"Мы установили эти ограничения, чтобы люди не приходили к обнищанию из-за таких кредитов", – отметил он.

Ранее Фокус разбирался в том, почему коллекторы кошмарят украинцев и какую тактику следует выбрать в общении с ними.

Обычно за "быстрыми" деньгами в финкомпании обращаются люди с подпорченной кредитной историей, молодёжь младше 21 года, лица без постоянной работы, с нестабильными или низкими доходами — то есть все те, кому банки почти всегда отказывают. Лиц, погасивших первый заем под 0% годовых, МФО в лучшем случае продолжают осаждать навязчивыми предложениями одолжить ещё, в худшем — могут приписать невыплаченный долг.