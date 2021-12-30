Із 1 січня безробітні українці зможуть отримати до 100 тис. безвідсоткового кредиту

Держдопомогу, як зазначають у Мінсоцполітики, можна витратити лише на відкриття свого бізнесу. Кредит необхідно повернути за 36 місяців.

Із 1 січня 2022 року безробітні малозабезпечені українці можуть отримати безвідсотковий кредит від держави. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соцполітики.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Безвідсотковий кредит можна буде оформити для відкриття власного бізнесу в межах бюджетної програми "Рука допомоги", що була започаткована Мінсоцполітики.

Для реалізації проєкту з бюджету України у 2022 році буде виділено близько 100 млн гривень, а максимальний розмір допомоги не може перевищувати 15 мінімальних зарплат — 97,5 тис. гривень станом на початок наступного року.

У Мінсоцполітики попередили, що безвідсотковий кредит можна використовувати виключно для оплати рахунків на придбання необхідного для відкриття власного бізнесу обладнання та матеріалів. Через 36 місяців ведення підприємницької діяльності допомогу доведеться повернути державі.

"Важлива перевага цієї програми в тому, що сума, що повертається, зменшується на розмір сплачених за три роки податків і ЄСВ. Крім того, якщо такий підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати допомогу державі не потрібно", — наголосили в профільному міністерстві.

Для оформлення безвідсоткового кредиту безробітним українцям необхідно звернутися із заявою до центру зайнятості за місцем реєстрації. Крім цього, для надання допомоги буде потрібна довідка про несудимість і бізнес-план майбутньої справи.

Підсумовуючи, у Мінсоцполітики заявили, що українцям можуть допомогти з оформленням бізнес-стратегії у центрах зайнятості, де співробітники надаватимуть консультації й організовують для малозабезпечених громадян безкоштовне професійне навчання.

Раніше повідомлялося, що лише 351 українець зміг отримати доступну іпотеку за програмою Володимира Зеленського. За останніми даними Мінфіну, було підписано кредитні договори на 297,3 млн гривень.

2021 року українці оформили мікрокредити на рекордні 49 млрд гривень. Також зростає обсяг заборгованості за простроченими позиками — українці заборгували 15,6 млрд гривень за три квартали поточного року.

Також Фокус у своїй статті пояснював, чому держпрограма пільгової іпотеки не допоможе середньому українцеві.