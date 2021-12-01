"Налоговый" законопроект был принят с запозданием. Мешали олигархические силы", — Гетманцев

По словам главы финансового комитета, неправильно называть инициативу "антиахметовской", так как она затронет и "неолигархический бизнес".

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что "налоговый" законопроект, который также получил название "антиахметовский", был принят "с запозданием", так как своевременному голосованию за него мешали олигархические силы. Об этом политик сообщил в комментарии Фокусу.

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Так, журналистка спросила Гетманцева, вовремя ли Верховная Рада приняла "антиахметовский" закон, учитывая, что на сегодня запланирован анонсированный ранее президентом Владимиром Зеленским государственный переворот, в организацию которого оппоненты власти, по словам главы государства, пытались втянуть бизнесмена Рината Ахметова.

Нардеп в ответ заявил, что, по его мнению, данный законопроект был принят "с запозданием", а называть его в честь одного из украинских бизнесменов не стоит, так как "это очень большое упрощение" сути этой инициативы.

Нардеп отметил, что инициатива касается и "сверхкрупного бизнеса", связанного с политикой, и "неолигархического бизнеса", который "зарабатывает на уклонении от налогов".

"Олигархические силы, и я не говорю сейчас про одного олигарха, затянули его принятие", — сказал глава профильного комитета.

Также Гетманцев указал, что к этому законопроекту было подано 11 тысяч поправок, а уже бывший спикер парламента Дмитрий Разумков "специально не поставил" инициативу на сокращенную процедуру голосования, "чтобы мы не успели рассмотреть его на летней сессии".

Возвращаясь к вопросу о государственном перевороте, Гетманцев заявил, что государство не должно определять свою политику исходя из настроений протестующих на улицах.

"Государственная политика должна определяться народом и проводиться в интересах народа. В интересах того народа, который нас избрал и в интересах будущих поколений. Если мы такими законами не сломаем олигархическую систему, то будущего у нашей страны не будет", — добавил политик.

Свое отношение к возможному государственному перевороту Гетманцев выразил так: "Я не буду в нем принимать участие".

Напомним, "налоговый" законопроект №5600 планировали рассмотреть во втором чтении еще 23 сентября по специальной процедуре, однако документ сняли с повестки дня. Однако эта инициатива была принята в парламенте уже 30 ноября. Фокус подробно разбирался, почему украинские бизнесмены критикуют законопроект.

Отметим, что законопроект называли "антиахметовским" в связи с тем, что он предусматривает повышение объема ренты, в том числе и на добычу железной руды. Наибольшую долю в этом бизнесе в Украине имеет бизнесмен Ринат Ахметов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по имеющейся у него информации, 1-2 декабря в Украине произойдет государственный переворот. По его словам, руководство страны получило аудиозапись разговора "представителей России и Украины", которые обсуждают участие Рината Ахметова в подготовке захвата власти. Сам бизнесмен назвал эти слова "сплошной ложью".