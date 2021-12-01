"Податковий" законопроєкт було ухвалено із запізненням. Заважали олігархічні сили", — Гетманцев

За словами голови фінансового комітету, неправильно називати ініціативу "антиахметівською", оскільки вона торкнеться і "неолігархічного бізнесу".

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат із фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що "податковий" законопроєкт, який також отримав назву "антиахметівський", був ухвалений "із запізненням", оскільки своєчасному голосуванню за нього заважали олігархічні сили. Про це політик повідомив у коментарі Фокусу.

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Так, журналістка запитала Гетманцева, чи вчасно Верховна Рада ухвалила "антиахметівський" закон, враховуючи, що на сьогодні заплановано анонсований раніше президентом Володимиром Зеленським державний переворот, до організації якого опоненти влади, за словами глави держави, намагалися втягнути бізнесмена Ріната Ахметова.

Нардеп у відповідь заявив, що, на його думку, цей законопроєкт було ухвалено "із запізненням", а називати його на честь одного з українських бізнесменів не варто, оскільки "це дуже велике спрощення" суті цієї ініціативи.

Нардеп зазначив, що ініціатива стосується і "надвеликого бізнесу", пов'язаного з політикою, і "неолігархічного бізнесу", який "заробляє на ухилянні від податків".

"Олігархічні сили, і я не говорю зараз про одного олігарха, затягнули його ухвалення", — сказав глава профільного комітету.

Також Гетманцев зазначив, що до цього законопроєкту було подано 11 тисяч поправок, а вже колишній речник парламенту Дмитро Разумков "спеціально не поставив" ініціативу на скорочену процедуру голосування, "щоб ми не встигли розглянути його на літній сесії".

Повертаючись до питання про державний переворот, Гетманцев заявив, що держава не повинна визначати свою політику, виходячи з настроїв протестувальників на вулицях.

"Державна політика має визначатися народом і проводитися на користь народу. На користь того народу, який нас обрав і на користь майбутніх поколінь. Якщо ми такими законами не зламаємо олігархічну систему, то майбутнього в нашої країни не буде", — додав політик.

Своє ставлення до можливого державного перевороту Гетманцев висловив так: "Я не братиму в ньому участі".

Нагадаємо, "податковий" законопроєкт №5600 планували розглянути в другому читанні ще 23 вересня за спеціальною процедурою, проте документ зняли з порядку денного. Однак ця ініціатива була ухвалена в парламенті вже 30 листопада. Фокус докладно розбирався, чому українські бізнесмени критикують законопроєкт.

Зазначимо, що законопроєкт називали "антиахметівським" у зв'язку з тим, що він передбачає підвищення обсягу ренти, зокрема на видобуток залізняку. Найбільшу частку в цьому бізнесі має бізнесмен Рінат Ахметов.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за наявною інформацією, 1-2 грудня в Україні відбудеться державний переворот. За його словами, керівництво країни отримало аудіозапис розмови "представників Росії та України", які обговорюють участь Ріната Ахметова у підготовці захоплення влади. Сам бізнесмен назвав ці слова "суцільною брехнею".