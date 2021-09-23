"Слуги народу" зняли з розгляду "податковий" законопроект №5600: що відбувається в Раді
Нардепи збирають 150 підписів для запуску спецпроцедури з прискореного розгляду документа.
Фракція "Слуга народу" знімає з розгляду в другому читанні "податковий" законопроект №5600. Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"Слуги народу знімають сьогодні з розгляду скандальний законопроект 5600 про податкові зміни", — написав депутат у своєму Telegram-каналі.
За даними видання КП, у Верховній Раді перерва тривала більше години.
Як стверджують журналісти, "податковий" законопроект №5600 зняли з порядку денного, і у Верховній Раді запустили збір підписів для застосування спеціальної процедури.
Наразі вже зібрали 130 підписів. Як тільки під документом підпишуться 150 нардепів — законопроект у другому читанні можуть прийняти за одне пленарне засідання.
Крім цього, як повідомляють журналісти, у Верховній Раді немає загального консенсусу з "антиолігархічного" законопроекту №5599. Близько двох годин триває нарада лідерів депутатських фракцій: "слуги народу" пропонують розглядати документ постатейно, інші — проти. Представники інших фракцій припускають, що "антиолігархічний" законопроект №5599 все-таки затвердять.
"На прийняття законопроекту про олігархів може піти година, а то й менше", — заявив представник "Голосу" Ярослав Железняк.
Пізніше Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що розгляд "антиолігархічного" законопроекту почнеться з 12:30.
"5600 якщо буде сьогодні, то тільки запуск спецпроцедури (як було з банківським законопроектом)", — додав нардеп від "Голосу".
Нардеп від "Слуги народу" Олексій Устенко в коментарі подсанкціонному виданню "Страна" пояснив, чому Рада перенесла розгляд "податкового" законопроекту №5600.
За його словами, головна проблема — спеціальна прискорена процедура, за якою депутати хотіли розглянути документ. Однак, як стверджує Устенко, в парламенті ніхто не хоче створювати прецедент, щоб у майбутньому великі законопроекти могли швидко розглядати.
"Цей законопроект дуже змінився з моменту першого читання. Там викреслили багато норм. Напевно, потрібно було б, щоб Кабмін подавав його в такому вигляді, в якому він зараз. Тоді б він пройшов. Не за пів року, а місяць, два. Це був би не законопроект, який викликає бурю емоцій і збирає демонічний дух навколо себе", — заявив Устенко і додав, що "податковий" законопроект №5600 можуть перенести на наступний пленарний тиждень.
У гіршому випадку — документ піде за довгою процедурою, і через розгляд правок (12 тисяч — ред.) робота Ради може бути заблокована протягом 6 місяців.
Раніше Фокус у своїй статті детально розбирав "податковий" законопроект №5600 і розповідав, чому представники бізнесу критикують цей документ.
Також Фокус повідомляв, що на сайті Верховної Ради опублікували текст закону про олігархів №5599. У документі дано визначення "олігарха" і сказано, чим їм заборонять займатися в разі прийняття законопроекту.