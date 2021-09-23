"Слуги народу" зняли з розгляду "податковий" законопроект №5600: що відбувається в Раді

Нардепи збирають 150 підписів для запуску спецпроцедури з прискореного розгляду документа.

Фракція "Слуга народу" знімає з розгляду в другому читанні "податковий" законопроект №5600. Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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"Слуги народу знімають сьогодні з розгляду скандальний законопроект 5600 про податкові зміни", — написав депутат у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] Олексій Гончаренко про ситуацію в Раді

За даними видання КП, у Верховній Раді перерва тривала більше години.

Як стверджують журналісти, "податковий" законопроект №5600 зняли з порядку денного, і у Верховній Раді запустили збір підписів для застосування спеціальної процедури.

Наразі вже зібрали 130 підписів. Як тільки під документом підпишуться 150 нардепів — законопроект у другому читанні можуть прийняти за одне пленарне засідання.

Крім цього, як повідомляють журналісти, у Верховній Раді немає загального консенсусу з "антиолігархічного" законопроекту №5599. Близько двох годин триває нарада лідерів депутатських фракцій: "слуги народу" пропонують розглядати документ постатейно, інші — проти. Представники інших фракцій припускають, що "антиолігархічний" законопроект №5599 все-таки затвердять.

"На прийняття законопроекту про олігархів може піти година, а то й менше", — заявив представник "Голосу" Ярослав Железняк.

Пізніше Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що розгляд "антиолігархічного" законопроекту почнеться з 12:30.

"5600 якщо буде сьогодні, то тільки запуск спецпроцедури (як було з банківським законопроектом)", — додав нардеп від "Голосу".

[ + – ] Розгляд податкового та антиолігархічного законопроектів у Раді

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Устенко в коментарі подсанкціонному виданню "Страна" пояснив, чому Рада перенесла розгляд "податкового" законопроекту №5600.

За його словами, головна проблема — спеціальна прискорена процедура, за якою депутати хотіли розглянути документ. Однак, як стверджує Устенко, в парламенті ніхто не хоче створювати прецедент, щоб у майбутньому великі законопроекти могли швидко розглядати.

"Цей законопроект дуже змінився з моменту першого читання. Там викреслили багато норм. Напевно, потрібно було б, щоб Кабмін подавав його в такому вигляді, в якому він зараз. Тоді б він пройшов. Не за пів року, а місяць, два. Це був би не законопроект, який викликає бурю емоцій і збирає демонічний дух навколо себе", — заявив Устенко і додав, що "податковий" законопроект №5600 можуть перенести на наступний пленарний тиждень.

У гіршому випадку — документ піде за довгою процедурою, і через розгляд правок (12 тисяч — ред.) робота Ради може бути заблокована протягом 6 місяців.

Раніше Фокус у своїй статті детально розбирав "податковий" законопроект №5600 і розповідав, чому представники бізнесу критикують цей документ.

Також Фокус повідомляв, що на сайті Верховної Ради опублікували текст закону про олігархів №5599. У документі дано визначення "олігарха" і сказано, чим їм заборонять займатися в разі прийняття законопроекту.