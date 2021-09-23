"Слуги народа" сняли с рассмотрения "налоговый" законопроект №5600: что происходит в Раде

Нардепы собирают 150 подписей для запуска спецпроцедуры по ускоренному рассмотрению документа.

Фракция "Слуга народа" снимает с рассмотрения во втором чтении "налоговый" законопроект №5600. Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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"Слуги народа снимают сегодня с рассмотрения скандальный законопроект 5600 о налоговых изменениях", — написал депутат в своем Telegram-канале.

[ + – ] Алексей Гончаренко про ситуацию в Раде

По данным издания КП, в Верховной Раде перерыв длился больше часа.

Как утверждают журналисты, "налоговый" законопроект №5600 сняли с повестки дня и в Верховной Раде запустили сбор подписей для применения специальной процедуры.

На данный момент уже собрали 130 подписей. Как только под документом подпишутся 150 нардепов — законопроект во втором чтении могут принять за одно пленарное заседание.

Помимо этого, как сообщают журналисты, в Верховной Раде нет общего консенсуса по "антиолигархическому" законопроекту №5599. Около двух часов продолжается совещание лидеров депутатских фракций: "слуги народа" предлагают рассматривать документ постатейно, другие — против. Представители остальных фракций предполагают, что "антиолигархический" законопроект №5599 все таки утвердят.

"На принятие законопроекта об олигархах может уйти час, а то и меньше", — заявил представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

Позже Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что рассмотрение "антиолигархического" законопроекта начнется с 12:30.

"5600 если будет сегодня, то только запуск спецпроцедуры (как было по банковскому законопроекту)", — добавил нардеп от "Голоса".

[ + – ] Рассмотрение налогового и антиолигархического законопроектов в Раде

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко в комментарии подсанкционному изданию "Страна" объяснил, почему Рада перенесла рассмотрение "налогового" законопроекта №5600.

По его словам, главная проблема — специальная ускоренная процедура, по которой депутаты хотели рассмотреть документ. Однако, как утверждает Устенко, в парламенте никто не хочет создавать прецедент, чтобы в будущем большие законопроекты могли быстро рассматривать.

"Этот законопроект очень поменялся с момента первого чтения. Там вычеркнули многие нормы. Наверное, нужно было бы, чтобы Кабмин подавал его в таком виде, в котором он сейчас. Тогда бы он прошел. Не за полгода, а месяц, два. Это был бы не законопроект, который вызывает бурю эмоций и собирает демонический дух вокруг себя", — заявил Устенко и добавил, что "налоговый" законопроект №5600 могут перенести на следующую пленарную неделю.

В худшем случае — документ пойдет по долгой процедуре, и из-за рассмотрения правок (12 тысяч — ред.) работа Рады может быть заблокирована в течение 6 месяцев.

Ранее Фокус в своей статье подробно разбирал "налоговый" законопроект №5600 и рассказывал, почему представители бизнеса критикуют этот документ.

Также Фокус сообщал, что на сайте Верховной Рады опубликовали текст закона об олигархах №5599. В документе дано определение "олигарха" и сказано, чем им запретят заниматься в случае принятия законопроекта.