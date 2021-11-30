Верховна Рада ухвалила у другому читанні "податковий" законопроєкт №5600

"За" проголосували 255 нардепів, із яких лише 210 "слуг". Законопроєкт розглядали за спеціальною пакетною процедурою.

30 листопада Верховна Рада України ухвалила у другому читанні "податковий" законопроєкт №5600. Документ підтримали 255 народних депутатів. Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту.

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210 голосів "за" законопроєкт дали члени фракції "Слуга народу", 2 — "Батьківщини", 19 — представники групи "Довіра", 18 — "За майбутнє" та 6 позафракційних.

Варто зазначити, що законопроєкт №5600 розглядали за спеціальною пакетною процедурою. Таке рішення було ухвалено ще 5 жовтня.

[ + – ] "Податковий" законопроєкт №5600 розглядали за спецпроцедурою

Раніше Фокус розповідав, що "податковий" законопроєкт №5600 планували розглянути у другому читанні ще 23 вересня за спеціальною процедурою, проте документ зняли з порядку денного. Спершу нардепи хотіли розглянути законопроєкт №5600 щодо спеціальної прискореної процедури, проте передумали, щоб не створювати прецедент для швидкого ухвалення документів у майбутньому.

Нардепи припускали, що якщо "податковий" законопроєкт №5600 піде за стандартною процедурою з правками, то робота Ради могла бути заблокована на 6 місяців.

Також Фокус у своїй статті розбирав "податковий" законопроєкт №5600 та пояснював, чому представники великого бізнесу критикують цей документ.