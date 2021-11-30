Верховная Рада приняла во втором чтении "налоговый" законопроект №5600

"За" проголосовали 255 нардепов, из которых лишь 210 "слуг". Законопроект рассматривали по специальной пакетной процедуре.

30 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении "налоговый" законопроект №5600. Документ поддержали 255 народных депутатов. Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

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210 голосов "за" законопроект дали члены фракции "Слуга народа", 2 — "Батькивщины", 19 — представители группы "Доверие", 18 — "За майбутнє" и 6 внефракционных.

Стоит отметить, что законопроект №5600 рассматривали по специальной пакетной процедуре. Такое решение было принято еще 5 октября.

[ + – ] "Налоговый" законопроект №5600 рассматривали по спецпроцедуре

Ранее Фокус рассказывал, что "налоговый" законопроект №5600 планировали рассмотреть во втором чтении еще 23 сентября по специальной процедуре, однако документ сняли с повестки дня. Сперва нардепы хотели рассмотреть законопроект №5600 по специальной ускоренной процедуре, однако передумали, чтобы не создавать прецедент для быстрого принятия документов в будущем.

Нардепы предполагали, что если "налоговый" законопроект №5600 пойдет по стандартной процедуре с правками — работа Рады могла быть заблокирована на 6 месяцев.

Также Фокус в своей статье разбирал "налоговый" законопроект №5600 и объяснял, почему представители крупного бизнеса критикуют этот документ.