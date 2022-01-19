"ФОПам" ограничат возможность сотрудничать с юрлицами, — Гетманцев

Оформляя сотрудников "ФОПами", предприятия минимизируют налоги — не платят социальный взнос, налог на доходы физ лиц и военный сбор. Власти хотят вернуть эти поступления в бюджет.

В Украине хотят запретить оформлять сотрудников "ФОПами", чтобы в казну шел полный объем налогов. Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью изданию OBOZREVATEL.

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Сейчас в Украине, рассказал эксперт, действует схема уклонения от уплаты налогов с зарплат. Работника оформляют не как сотрудника в штат, а как "ФОП". Это позволяет платить всего лишь 5% с зарплаты, а не отчислять в бюджет 22% ЕСВ, 19,5% НДФЛ и военный сбор.

Для ликвидации этой схемы "ФОП" третьей группы единого налога хотят ограничить возможность сотрудничать с юрлицами.

"Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти", — говорит депутат.

Кроме того, Гетманцев предлагает снизить эффективную ставку налогообложения, расширить возможности для декларирования, ввести посемейное декларирование, ограничить возможность трудоустройства в компании "зарплатных "ФОПов". Также законодатель планирует в соответствии с польской моделью ввести налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн гривен.

"Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников в качестве "зарплатных ФОПов". Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, но заставляем платить всех", – пояснил Гетманцев.

Инициативу законодателя, возможно, рассмотрят в этом году. На сегодняшний день законопроект о детенизации зарплат в Раде не рассматривался.

Напомним, в этом году налоговики запланировали масштабные проверки физических лиц-предпринимателей. Фискалы проверят в этом году 6756 компаний и 1703 частных предпринимателя.

Ранее Фокус сообщал о том, что власть пошла на уступки "ФОПам" по кассовым аппаратам. Однако, до конца вопрос неприменения кассовых аппаратов и товарного учета для предпринимателей не урегулирован.