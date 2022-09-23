Податкова реформа "все по 10": на Банковій розповіли, коли буде готова концепція

Податкову реформу обговорюють усередині різних депутатських груп, продовжуються консультації з бізнесом і різними інститутами всередині влади.

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В Офісі президента триває дискусія щодо податкової реформи "10-10-10". Фінальний варіант може бути готовий за два місяці, розповів в інтерв'ю виданню Lb.ua голова ОП Ростислав Шурма.

Він розповів, що президент доручив своїй команді покращити умови ведення бізнесу в Україні.

"Усе буде напрацьовано протягом найближчих двох місяців, ми ухвалимо рішення й терміни впровадження цієї моделі", — розповів Ростислав Шурма.

Він зазначив, що податкову реформу обговорюють усередині різних депутатських груп, продовжуються консультації з бізнесом і різними інститутами всередині влади. Також незабаром розпочнеться обговорення з міжнародними партнерами.

"Якщо ми бачимо, що цю модель приймають усі, почнеться законодавчий процес. Якщо необхідно відкоригувати цю модель за підсумками обговорення, то, безумовно, ми її відкоригуємо", — додав чиновник.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що в Міністерстві фінансів України відсутній законопроєкт нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток і податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.

Нагадаємо, у серпні 2022 року повідомлялося, що в Офісі Президента обговорюють концепцію нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток і податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%. Крім того, реформа передбачає на одному з етапів відміну ЄСВ, збільшення військового збору з 1,5% до 3% і перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал. Про це розповідав Фокус у статті "Податки скасовуються. Чим допоможе бізнесу й державі податкова реформа "все по 10".

Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев у коментарі Фокусу назвав ідею нової реформи безвідповідальною та пояснив: "Скасування ЄСВ на сьогодні не є ні можливим, ні розумним кроком".

Зазначимо, що в основі нової податкової моделі "10-10-10" є пропозиції низки українських економістів, серед яких, зокрема, співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Зазначимо, на думку економіста Олексія Куща, низький податок на прибуток призведе в Україні лише до того, що інвестор зможе більше виводити капітал за кордон.