Налоговая реформа "все по 10": на Банковой рассказали, когда будет готова концепция

Налоговую реформу обсуждают внутри разных депутатских групп, продолжаются консультации с бизнесом и различными институтами внутри власти.

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В Офисе президента продолжается дискуссия по поводу налоговой реформы "10-10-10". Финальный вариант может быть готов через два месяца, рассказал в интервью изданию "Lb.ua" глава ОП Ростислав Шурма.

Он рассказал, что президент поручил своей команде улучшить условия ведения бизнеса в Украине.

"Все будет наработано в течение ближайших двух месяцев, мы примем решения и сроки внедрения этой модели", — рассказал Ростислав Шурма.

Он отметил, что налоговую реформу обсуждают внутри разных депутатских групп, продолжаются консультации с бизнесом и различными институтами внутри власти. Также скоро начнется обсуждение с международными партнерами.

"Если мы видим, что эта модель принимается всеми, начнется законодательный процесс. Если необходимо будет откорректировать эту модель по итогам обсуждения, то, безусловно, мы ее откорректируем", – добавил чиновник.

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщал, что в Министерстве финансов Украины отсутствует законопроект новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%.

Напомним, в августе 2022 сообщалось, что в Офисе Президента обговаривают концепцию новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%. Кроме того, реформа предполагает на одном из этапов отмену ЕСВ, увеличение военного сбора с 1,5% до 3% и переход от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал. Об этом рассказывал Фокус в статье "Налоги отменяются. Чем поможет бизнесу и государству налоговая реформа "все по 10".

Глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев в комментарии Фокусу назвал идею новой реформы безответственной и объяснил: "Отмена ЕСВ, на сегодняшний день, не является ни возможным, ни разумным шагом".

Отметим, что в основе новой налоговой модели "10-10-10" — предложения ряда украинских экономистов, среди которых, в частности, сооснователь Центра экономического восстановления Андрей Длигач и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Отметим, по мнению экономиста Алексея Куща, низкий налог на прибыль приведет в Украине лишь к тому, что инвестор сможет больше выводить капитала за рубеж.