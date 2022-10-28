Чекайте ревізора: компанії скаржаться на перевірки та претензії податківців

Український бізнес стикається з проблемами: податкова наполягає на перевірках в офісах, а не дистанційно, а проблема відшкодування ПДВ набуває системного характеру.

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Вітчизняний бізнес заявляє про ускладнення роботи внаслідок податкових перевірок. Про це повідомили у Європейській Бізнес Асоціації.

"Для того, щоб відбулося відшкодування ПДВ, податкова має підтвердити заявлені суми такого відшкодування — або шляхом проведення перевірки (якщо сума відшкодування значна), або шляхом автоматичного підтвердження. Однак податківці, з невідомих причин, не призначають камеральних перевірок (які можна провести дистанційно) для підтвердження сум ПДВ, заявлених до відшкодування, а вимагають проведення документальних перевірок безпосередньо в офісі компанії, які, зі свого боку, відкладають через небезпечну ситуацію”, — зазначили в асоціації.

За даними Європейської Бізнес Асоціації, такі затримки проведення перевірок унаслідок уповільнюють як отримання компаніями їх обігових коштів, так і негативно впливають на бізнес-активність компаній. В асоціації зазначили, що більшість з цих компаній є експортерами, які є фактично одним із небагатьох джерел надходження валютної виручки до держбюджету на сьогодні.

Крім проблеми перевірок, актуальною стала проблема блокування ПДВ-накладних. За даними асоціації, такі блокування почастішали у жовтні, тому підприємці змушені звертатися до суду для встановлення справедливості, що триває довгий час.

"Ба більше, змінами до ПКУ також було встановлено граничний термін для платників податків зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних за лютий-травень — до 15 липня 2022 року. Однак, на жаль, багато компаній отримали штрафні санкції саме за реєстрацію податкових накладних в останній день — 15 липня, хоча Міністерство юстиції офіційно надало роз'яснення, що кінцева дата входить у зазначений термін. Отже, реєстрація платниками податків згаданих документів 15 липня 2022 року не є порушенням”, — зазначили в Європейській Бізнес Асоціації.

Нагадаємо, МВФ закликає Україну відмовитися від заходів, які скорочують податкові надходження.

Раніше в інтерв'ю Фокусу голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев жорстко розкритикував ідею, озвучену представниками Офісу Президента про зниження ставок податків.

Як повідомлялося, в Україні група економістів склала план реформи, де ставки податків знижуються до 10%.