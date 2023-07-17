В Украине будут выплачивать дополнительные 3 тысячи грн на детей: кто получит

В Министерстве социальной политики рассказали, что устранили проблему с невыплатой помощи на детей, которые родились у переселенцев после перемещения.

В Украине дети, которые родились уже после того, как их родители получили официальный статус вынужденных переселенцев будут получать государственные выплаты. Так, эти дети получат статус ВПЛ, а значит и ежемесячную выплату в размере трех тысяч гривен. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Кто именно будет получать выплаты

Как отмечают в ведомстве, денежную помощь будут начислять, если:

у переселенцев ребенок появился после начала полномасштабной войны с Россией (то есть после 24 февраля 2022 года);

ребенок, который родился после этой даты, но до вступления в силу этого постановления помощь не назначалась, деньги начнут начислять с даты обращения за ней с автоматическим продлением с 1 августа этого года.

В Минсоцполитики отмечают, что таким образом исчезнет проблема с невыплатой помощи на детей, которые родились у переселенцев после перемещения. Ведь их задекларированным местом жительства считалось место, куда переехали родители.

Итак, отныне помощь на проживание, которая составляет 3 тысячи гривен будут назначать на детей, рожденных после 24 февраля 2022 года у родителей со статусом ВПЛ, если родителям также назначат такую помощь. Как и всем переселенцам деньги будут поступать в течение полугода, но потом выплаты еще можно будет продолжить.

Кому из переселенцев отменят выплаты с 1 августа 2023 года

Изменения коснутся граждан, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

вернулись к месту жительства, из которого ранее выехали.

Кроме того, выплаты прекратят лицам, которые отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм.

Между тем напомним, что вынужденные переселенцы неправомерно получили по меньшей мере 893 миллиона гривен выплат от государства. Как свидетельствуют данные аналитиков Счетной палаты, более 151 тысячи граждан выехали из страны после начала полномасштабного вторжения россиян, но из них 94 тысячи продолжают получать госвыплаты.

Также Фокус рассказывал, как изменятся условия выплат социальной помощи для пенсионеров-переселенцев.