Денег у России все меньше. Как санкции и отток капитала уже влияют на доходы агрессора

Санкции стран-партнеров Украины относительно России, ее олигархов, компаний и нефтегазовых потоков уже работают — дефицит бюджета страны-агрессора растет. Чтобы еще больше ослабить экономику РФ, снизив до минимума возможности финансировать войну в Украине, необходимо как дальнейшее усиление санкционных мер, так и содействие оттоку частного капитала из России.

У России в 2023 году все меньше резервов для подпитки экономики. Влияют санкции, в том числе введенные ранее западными странами ограничения на продажу нефти и газа, эмбарго на экспорт угля, ограничения на поставки товаров и оборудования, запрет на золотовалютные операции, а также персональные запреты против представителей крупного российского бизнеса и всей политической элиты РФ.

Эксперт по вопросам энергетики Кен Сильверстайн в своем материале для The Telegraph отметил: в попытках возродить Советский Союз президент РФ Владимир Путин ошибся, полагая, что западные страны проигнорируют его полномасштабное вторжение в Украину, и в итоге диктатор лишил свою страну главного рынка сбыта энергоресурсов и начал медленно, но уверенно разрушать экономику страны.

Доходы РФ уже с трудом покрывают растущие расходы, говорят эксперты. А ситуация в крупных государственных российских компаниях (которые ранее серьезно финансировали госбюджет страны) тоже ухудшается. "Надеемся, не только снижение поступлений в федеральный бюджет, но и блокирование резервов в госкомпаниях приведет к заметному недовыполнению плана финансирования преступной войны", — говорит экономист Виталий Шапран.

Дефицит растет: что происходит с наполнением федерального бюджета РФ

Официальные показатели ситуации с федеральным бюджетом показывают, что РФ уже не получает столько доходов, чтобы покрывать бюджетные расходы. Дефицит федерального бюджета России за январь-июнь 2023 года составил 2,59 трлн руб., это данные предварительной оценки исполнения бюджета Минфина РФ. "Доходы федерального бюджета за первое полугодие составили 12,38 трлн руб., что на 11,7% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. За январь-май доходы составили 9,81 трлн рублей", — говорится в сообщении Минфина РФ.

Ожидаемо страна-агрессор в течение второго военного года увеличила расходы, что, конечно, связано со стремлением продолжать финансировать войну: официальные расходы бюджета РФ за январь-июнь составили 14,97 трлн руб., что на 19,5% выше результатов первого полугодия 2022 года. Получается, что дефицит бюджета уже практически достиг критической отметки — согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 год запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы — 29 трлн, а дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн рублей.

В июне 2023 года доходы России от экспорта нефти достигли самого низкого месячного значения с начала ее вторжения в Украину Фото: Getty Images

Прошлый год Россия уже завершила с рекордным дефицитом федерального бюджета. "За 2022 год российский бюджет нарисовал 3,2 триллиона дефицита. Для покрытия дефицита российские власти продают активы Фонда благосостояния. Ежемесячно российские власти продают до полтонны золота из активов Фонда благосостояния, а он не бесконечен", — рассказал экономист Олег Пендзин.

В самой России также уже обсуждают, где будут брать деньги на покрытие расходов. По мнению местных экономистов, сейчас речь идет о глобальном сокращении статей расходов. "Есть ли у Минфина ресурс продавить сокращение расходов? Я так не думаю. Бюджет силовых групп не может быть снижен (это просто опасно для властей), а, скорее всего, будет наращиваться. Поэтому если текущая динамика сохранится, то бюджетные консерваторы в Минфине окажутся в подчиненном положении у людей в фуражках, возьмут под козырек и раздадут валюту. Посмотрим, каково это — работать министром финансов не в 2007-м году и не в 2016-м году, а году этак в 1997-м", — пишет экономист Дмитрий Прокофьев.

Нефть и газ: сколько ресурсов продает Россия и как платежный баланс уходит в минус

Развязав войну в Украине, Россия спровоцировала целый шквал санкций, к которым была не готова. Большинство утвержденных Западом мер направлены на разорение экономики агрессора, чтобы у тиранической военной машины Путина как можно скорее закончились средства на финансирование агрессии. Но пока, благодаря оставшимся нефтегазовым доходам, средства на так называемые "статьи обороны" у РФ еще есть. Хотя и эти доходы в 2023 году стремительно сокращаются.

Как сообщили в Минфине РФ, нефтегазовые доходы снизились на 47% в годовом выражении, составив 3,38 трлн руб. (в январе-мае — 2,85 трлн руб.) Там считают, что такая динамика связана с высокой базой прошлого года, снижением котировок цен на нефть Urals, а также снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. "Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн руб. в год)", — говорят в Минфине РФ.

В июне 2023 года доходы России от экспорта нефти достигли самого низкого месячного значения с начала ее вторжения в Украину: доход от экспорта сырой нефти снизился на 12%.

Однако эксперты не столь позитивно оценивают перспективы продажи Россией нефти и газа. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в июне 2023 года доходы России от экспорта нефти упали до 397 млн евро в день, что на 7% ниже, чем в мае, и на 16% ниже, чем в апреле. "В июне 2023 года доходы России от экспорта нефти достигли самого низкого месячного значения с начала ее вторжения в Украину: доход от экспорта сырой нефти снизился на 12%, или 24 млн евро, в день по сравнению с предыдущим месяцем. Экспорт сырой нефти в Индию упал на 29% в июне по сравнению с маем 2023 года, а экспорт сырой нефти в Китай остался на том же уровне в стоимостном выражении. Продажи нефтепродуктов в Китай снизились на 63% в июне против мая 2023 года", — отметили аналитики CREA. По их данным, крупнейшими покупателями сырой нефти из РФ остаются Китай (43%), а также Индия (36%). А вот крупнейшим покупателем трубопроводного газа из России остается ЕС (31%), на втором месте Турция (19%), и на — третьем Китай (14%).

Продажи российских нефтепродуктов и газа стремительно падают: так действуют санкции Фото: gazpravda.com.ua

Аналитики напомнили: никаких санкций в отношении российского трубопроводного газа в ЕС пока нет. Впрочем, поступления РФ от продажи газа все равно сокращаются: по данным Международного энергетического агентства, в январе 2023 доходы России от продажи газа сократились на 38% по сравнению с довоенным январем 2022 года.

Ситуация с платежным балансом агрессора в результате действия санкций и ограничений — не слишком радужная: текущий счет платежного баланса России в июне стал отрицательным и составил $1,4 млрд. Последний раз отрицательный баланс текущих сделок за месяц был зафиксирован три года назад: в августе 2020 года дефицит составил $1,4 млрд, а в июне 2020 года — $4,4 млрд. В Центробанке России сообщили, что сокращение профицита баланса внешней торговли товарами в первом полугодии 2023 года обусловлено уменьшением как физических объемов экспортных поставок, так и ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта. В то же время стоимость импорта товаров в январе-июне 2023 года выросла и была близка к периоду 2021 года. Итого, в первом полугодии 2023 года экспорт товаров РФ составил $205,6 млрд, что на 32,9% меньше, чем в первой половине 2022 года ($306,4 млрд), а объемы импорта в первом полугодии 2023 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 19,5% — до $151,3 млрд с $126,6 млрд.

В первом полугодии 2023 года экспорт товаров РФ составил $205,6 млрд, что на 32,9% меньше, чем в первой половине 2022 года

"У них там серьезные проблемы с платежным балансом — то есть балансом между притоком и оттоком валюты из страны. ЦБ не очень охотно говорит о еще одной проблеме — качестве валютной выручки, которая приходит за ресурсы. Там теперь все больше юаней, дирхамов, индийских рупий и даже никарагуанских кордоб и суданских фунтов. И если с юанями и дирхамами еще можно как-то вывернуться (хотя несравненно меньшая ликвидность этих валют означает большие потери при их использовании), то покупать у Индии, а тем более Судана и Никарагуа у РФ просто нечего в таких объемах. Одних индийских рупий сейчас ежемесячно оседает на счетах РФ в индийских банках на 1-1,2 млрд долл. Очень удобно для Индии, но не для РФ", — отмечает старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

Капитал уходит из России: что с оттоком денег из страны-агрессора в 2023 году

По данным ЦБ РФ, отток капитала в 2022 году из России составил $227 млрд, хотя независимые эксперты сходятся на оценке минимум в $300 млрд. В то же время, как отметили в Центробанке РФ, за первый квартал этого года из страны вывели $21 млрд. Однако реальных данных, конечно, российский регулятор не озвучивает.

Частный капитал продолжает утекать из экономики РФ, что выгодно Украине с точки зрения ослабления финансовых возможностей агрессора.

Как и в прошлом году, продолжается отток средств граждан РФ, которые опасаются за свои накопления. "Выручка [России] за ресурсы падает, баланс услуг давно в минусах, отток капитала продолжается (конечно, кто будет инвестировать в страну, которая угрожает миру ядерным оружием и терактами, а наемники совершают бодрые походы на столицу)", — отмечает Юрий Гайдай.

По данным ЦБ РФ, отток капитала из России в 2022 году составил $227 млрд Фото: Getty Images

Европейские банки продолжают открывать счета и карты россиянам, которые прошли все проверки и смогли вывезти деньги из страны при всех введенных правительством РФ ограничениях. Этот процесс был заложен в изначальный санкционный дизайн, призванный оставить Россию без средств на ведение войны. Сегодня нет данных о сумме, которую граждане России не могут вывести из банков из-за ограничений Центробанка и сложностей в открытии счетов за рубежом. Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза (входят РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), свободно россияне могут вывезти наличные деньги или денежные инструменты на сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов на одного человека. А установленные ранее ограничения ЦБ РФ включают лимит на снятие иностранной наличной валюты с банковских счетов физических лиц до 10 тыс. долларов или эквивалента в евро, а также ограничение денежные переводы на зарубежные счета до 1 млн долларов и до 10 тыс. долларов (в месяц) через системы денежных переводов.

И все же частный капитал продолжает утекать из экономики РФ, что выгодно Украине с точки зрения ослабления финансовых возможностей агрессора, который лишается частного капитала, который подпитывает доходную часть бюджета РФ, большая доля которой сейчас направлена на ведение войны. А значит, как отмечают эксперты, необходимо поддерживать процесс оттока капитала с помощью стран-партнеров Украины для скорейшего разорения экономики РФ и победы Украины над агрессором.