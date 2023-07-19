Закупки для укрытий: почему чиновники закупают барабаны и сковородки и есть ли предел

В Украине все закупки за средства местных бюджетов должны идти через Prozorro. Однако особенности осуществления публичных закупок на время военного положения предусматривают целый ряд оснований, когда заказчики могут заключать прямой договор, то есть не светить закупки публично.

После начала полномасштабного вторжения Кабмин изменил некоторые условия по проведению публичных закупок. Сейчас для местных органов власти особенности закупок определяются постановлением Кабинета Министров Украины от 12 октября 2022 года № 1178. Об этом пишет Фокус в новой статье "Миллионы на часы, марки и мультиварки. Как тратятся средства местных бюджетов".

Согласно данным Prozorro, заказчики обязаны осуществлять закупки через систему Prozorro, при условии, что:

ожидаемая стоимость товаров и услуг (кроме услуг по текущему ремонту) составляет или превышает 100 тыс. грн;

ожидаемая стоимость услуг по текущему ремонту составляет или превышает 200 тыс. грн, работ;

ожидаемая стоимость работ составляет или превышает 1,5 млн гривен.

"Вместе с тем особенности осуществления публичных закупок на время военного положения предусматривают целый ряд оснований, когда заказчики могут заключать прямой договор и на более высокие суммы. Это касается закупок для нужд обороны, если их публикация может повредить национальной безопасности, ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, обеспечения критической инфраструктуры, или же при наличии необходимости", — сообщили в пресс-службе Prozorro.

Там отмечают: завышение цены происходит в основном в закупках без использования Prozorro — в таком случае из-за отсутствия конкуренции заказчик и поставщик могут сами устанавливать цены.

"Однако завышать цены могут и в тендерах на Prozorro из-за установления высокой ожидаемой стоимости в сочетании с дискриминационными требованиями к участникам торгов. Таким образом заказчик прописывает тендер под конкретного поставщика. Проверять обоснованность ожидаемой стоимости может Государственная аудиторская служба Украины. Кроме того, потенциальные участники тендера могут обжаловать необоснованные и дискриминационные требования тендерной документации в Антимонопольном комитете Украины", — говорят специалисты Prozorro.

Разумная стоимость закупки должна обеспечиваться конкурентным аукционом среди всех желающих участников, но на практике нередко применяются незаконные схемы

Эксперты говорят: общественность должна контролировать чиновников, которые регулярно объявляют странные тендеры. "Именно с целью контроля расходов государственных и местных бюджетов и была внедрена открытость и прозрачность публичных закупок на всех стадиях, которые обеспечиваются с помощью системы Prozorro. Еще задолго до проведения закупки составляется план закупки (на следующий год), который также является общедоступным. Неравнодушные граждане могут увидеть такие злоупотребления и обратить на них внимание общественности. Нередко после такой огласки нечистые на руку заказчики сами отменяют такие торги, или же ими заинтересовываются правоохранительные органы. По замыслу разумная стоимость закупки должна обеспечиваться конкурентным аукционом среди всех желающих участников, но следует признать, что на практике нередко применяются незаконные схемы обхода предохранителей, предусмотренных законодательством о публичных закупках", — рассказал Юрий Радзиевский, старший партнер АО "Радзиевский и партнеры".

Со стороны государства контроль сферы закупок за средства бюджетов осуществляет, прежде всего, Госаудитслужба и ее территориальные органы, которые реализуют государственный финансовый контроль путем осуществления финансового аудита, проверок закупок, инспектирования (ревизий) и мониторинга закупок. Об этом Фокусу рассказала Светлана Луцюк, старший юрист Arzinger.

Ремонты и строительство — одна из тех сфер, где чиновники чаще всего злоупотребляют в закупках Фото: Getty Images

"Материалы ревизий Госаудитслужба передает в прокуратуру, а руководителю органа власти направляется требование о возврате бюджетных средств в соответствующий бюджет. Также аудиторы могут применять санкции в виде остановки операций на счете местного органа власти", — говорит Светлана Луцюк.

Она объяснила: поскольку заказчики злоупотребляют первоочередностью расходов и закупают нецелесообразные товары с пометкой "На укрытие", Госаудитслужба предлагает Государственной службе по чрезвычайным ситуациям определить списки товаров, которые должны в первую очередь закупаться на обустройство укрытий, а Минфину — инициировать изменения в Порядок выполнения полномочий Государственной казначейской службой в особом режиме в условиях военного положения, утвержденного постановлением Кабмина от 9 июня 2021 года № 590, которые бы сделали невозможным расходы для сомнительных целей. Без этого чиновники в Украине продолжат закупать для укрытий барабаны и сковородки.

Ранее Фокус сообщал, что в Prozorro появилась информация о новом тендере на закупку сценария сериала "Санаторий "Незабудка" за 10 млн грн.