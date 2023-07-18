Ситуация сверхсложная: украинцам рассказали, что ждать в новом отопительном сезоне (видео)

По словам нардепа Сергея Нагорняка, восстановление энергосистемы идет медленно, и в случае новых российских атак избежать отключений электричества вряд ли удастся, так что нужно запастись планом на случай блекаутов.

Украинцам стоит позаботиться о запасных вариантах на случай продолжения российской энергетического террора, так как ситуация в энергосистеме тяжелая, не хватает специалистов и оборудования. Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк.

"Ситуация в нашей энергосистеме сверхсложная из-за российского энергетического террора. Только по оценкам Всемирного банка ущерб из-за ракетных ударов составил более 10 млрд грн. Однако это не окончательная сумма, ведь после подробного обследования эксперты обнаруживают новые и новые повреждения объектов. Кроме того, постоянно растет стоимость оборудования и работ", – сказал политик

По словам нардепа, одна из ключевых проблем, с которой сталкивается Украина в подготовке к новому осенне-зимнему отопительному сезону, – отсутствие иностранных компаний, готовых предоставить специалистов для помощи в восстановлении поврежденной массированными ракетными атаками объектов критической инфраструктуры.

Нагорняк отмечает, что западные компании опасаются за безопасность своих специалистов, так как не могут застраховать риски их пребывания в Украине. Поэтому нам помогают оборудованием и деньгами. Однако Украина остро нуждается именно в специалистах, так как украинских энергетиков призывают в ряды ВСУ, из-за чего возникает серьезный дефицит кадров, и работа по восстановления поврежденных подстанций идет медленно.

"Сейчас наши энергетики имеют определенные проектные решения для защиты объектов критической инфраструктуры, однако для того, чтобы построить укрытие для наших энергетических объектов, нужно время и огромные ресурсы. Мы верим, что нашим Силам обороны удастся переломить ход войны и украинцы будут жить в мирном государстве. Но в любом случае гражданам нашего государства нужно обязательно иметь какой-либо "план Б" на случай блекаутов", — заявил народный депутат

Фокус писал 13 июля о том, что специалисты прогнозируют тяжелую зиму. Из-за колоссального ущерба в результате массированных ракетных атак оккупантов по Украине, энергетика не удастся восстановить даже половину мощностей до начала нового отопительного сезона.