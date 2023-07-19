Украинцы должны содержать своих пожилых родителей: сколько и кому придется платить
Совершеннолетние украинцы должны содержать своих пожилых родителей, если последние признаны нетрудоспособными, но при этом не имеют права на пенсию.
В Украине дети обязаны содержать своих пожилых родителей, поскольку такая обязанность закреплена в статьях Конституции Украины и Семейного кодекса. Так, поддержка родителей — это компенсация за заботу, которую они предоставляли своему ребенку, сообщается на сайте Министерства юстиции.
Когда оказывается поддержка
Отмечается, то совершеннолетние дети должны финансово поддерживать своих родителей, если:
- родители нетрудоспособны;
- родители нуждаются в материальной помощи.
При этом для назначения выплат есть несколько важных правил. Например:
- обязанность выплачивать алименты родителям может быть возложена только на совершеннолетних детей
- потребность материальной помощи состоит в том, что у родителей нет возможности обеспечить свое достойное существование в связи с отсутствием пенсий или ее низкого размера, а также в связи с отсутствием у них других источников существования
- нетрудоспособными признаются лица, достигшие пенсионного возраста, и инвалиды I, II и III групп
Что будет, если дети откажутся финансово поддерживать пожилых родителей?
Тогда родителям разрешается пожаловаться на детей в суд, подав иск о взыскании алиментов. Предъявлять иск можно к одному, нескольким или всем детям вместе. К заявлению должны быть прикреплены доказательства, обосновывающие исковые требования. Тогда в суде самостоятельно определят размер алиментов на родителей.
Размер выплат определяется после того, как суд проверит, есть ли возможность, чтобы родители содержались другими детьми, к которым не предъявлен иск. Также суд учтет, получают ли родители:
- пенсии;
- льготы;
- субсидии;
- есть ли у родителей имущество.
Когда можно не платить алименты
В ведомстве отмечают, что если суд решит, что родители не выполняли свои родительские обязанности, детей могут освободить от обязанности предоставлять родителям содержание. Это же касается и родителей, которые были лишены родительских прав.
Не выплачивать алименты также можно, если родители отказывались платить алименты на содержание ребенка, из-за чего возникла задолженность, превышающая сумму платежей за три года.
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