Украинцы должны содержать своих пожилых родителей: сколько и кому придется платить

Совершеннолетние украинцы должны содержать своих пожилых родителей, если последние признаны нетрудоспособными, но при этом не имеют права на пенсию.

В Украине дети обязаны содержать своих пожилых родителей, поскольку такая обязанность закреплена в статьях Конституции Украины и Семейного кодекса. Так, поддержка родителей — это компенсация за заботу, которую они предоставляли своему ребенку, сообщается на сайте Министерства юстиции.

Когда оказывается поддержка

Отмечается, то совершеннолетние дети должны финансово поддерживать своих родителей, если:

родители нетрудоспособны;

родители нуждаются в материальной помощи.

При этом для назначения выплат есть несколько важных правил. Например:

обязанность выплачивать алименты родителям может быть возложена только на совершеннолетних детей

потребность материальной помощи состоит в том, что у родителей нет возможности обеспечить свое достойное существование в связи с отсутствием пенсий или ее низкого размера, а также в связи с отсутствием у них других источников существования

нетрудоспособными признаются лица, достигшие пенсионного возраста, и инвалиды I, II и III групп

Что будет, если дети откажутся финансово поддерживать пожилых родителей?

Тогда родителям разрешается пожаловаться на детей в суд, подав иск о взыскании алиментов. Предъявлять иск можно к одному, нескольким или всем детям вместе. К заявлению должны быть прикреплены доказательства, обосновывающие исковые требования. Тогда в суде самостоятельно определят размер алиментов на родителей.

Размер выплат определяется после того, как суд проверит, есть ли возможность, чтобы родители содержались другими детьми, к которым не предъявлен иск. Также суд учтет, получают ли родители:

пенсии;

льготы;

субсидии;

есть ли у родителей имущество.

Когда можно не платить алименты

В ведомстве отмечают, что если суд решит, что родители не выполняли свои родительские обязанности, детей могут освободить от обязанности предоставлять родителям содержание. Это же касается и родителей, которые были лишены родительских прав.

Не выплачивать алименты также можно, если родители отказывались платить алименты на содержание ребенка, из-за чего возникла задолженность, превышающая сумму платежей за три года.

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