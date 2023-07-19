Украинцы будут получать денежную помощь на похороны пенсионеров: в ПФУ назвали сумму

В ведомстве отметили, что срок подачи заявки на выделение финансового пособия не ограничивается сроками.

Украинцы, которые похоронили пенсионера, в будущем могут получить денежную помощь от правительства. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) 18 июля.

"Лицам, которые совершили погребение пенсионера, выплачивается пособие", — говорится в сообщении.

В свою очередь размер денежной помощи на похороны граждан зависит от закона Украины, согласно которому была назначена пенсия умершему. В частности, если выплаты производились в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то помощь будет выплачиваться в размере трехмесячной пенсии, однако не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (13 420 гривен).

Если социальные выплаты были назначены согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (или других законов), то размер денежной помощи будет соответствовать размеру двух пенсий, получаемых украинцем на момент смерти.

В ПФУ отдельно добавили, что срок обращения за получением денежного пособия на погребение пенсионера не ограничен во времени.

Напомним, в этом году некоторые украинцы могут лишиться своих выплат. Поскольку правительство намерено провести верификацию социальных выплат. То же касается и пенсионеров.