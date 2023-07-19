Тарифы подняли вынужденно: как украинцам обещают смягчить подорожание электроэнергии

Министр энергетики Галущенко считает, что новый тариф на электроэнергию все равно льготный, а бытовые потребители должны платить за свет вдвое больше.

Украинская энергосистема нуждается в самом масштабном ремонте за всю историю независимости, чтобы генерация и система передачи электроэнергии были готовы к новому отопительному сезону. Повышение тарифов на электроэнергию частично решит эту задачу, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Ситуация с поднятием цен — это тяжелое решение было для нас. Мы просто исходили из того, что расчеты как раз показывали, что мы просто не сможем восстановиться максимально до следующей зимы", — объяснил он.

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По его словам, новый тариф все равно является льготным — электроэнергия для бытовых потребителей должна стоить как минимум вдвое больше.

"Государство дотирует этот тариф и будет его дотировать через системы жилищных субсидий. В то же время это минимально необходимый тариф, чтобы мы удержали энергосистему и подготовили ее к следующей зиме", — подчеркнул Галущенко.

Министр энергетики также отметил, что сейчас в правительстве нет обсуждений по поводу нового пересмотра цен на электроэнергию.

Чего ждать от нового отопительного сезона

По словам члена парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергея Нагорняка, ситуация в энергосистеме остается тяжелой.

"Только по оценкам Всемирного банка ущерб из-за ракетных ударов составил более 10 млрд грн. Однако это не окончательная сумма, ведь после подробного обследования эксперты обнаруживают новые и новые повреждения объектов. Кроме того, постоянно растет стоимость оборудования и работ", — рассказал Нагорняк.

Он посоветовал украинцам позаботиться о запасных вариантах на случай продолжения российской энергетического террора.

Отметим, что 13 июля Фокус уже писал о том, что специалисты прогнозируют тяжелую зиму. Из-за колоссального ущерба в результате массированных ракетных атак оккупантов по Украине, специалистам не удастся восстановить даже половину мощностей до начала осенне-зимнего периода.