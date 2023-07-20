Поблажек не будет: почему экономика России и дальше будет страдать из-за войны в Украине

Также в Европе снова заявили, что решительно осуждают агрессивную войну России против Украины.

Совет Европейского Союза 20 июля собрался на заседание, в ходе которого было решено продлить еще на полгода санкции против отдельных секторов экономики России, включая нефтяное эмбарго. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.

То есть теперь международные ограничения будут действовать как минимум до 31 января 2024 года. Имеются ввиду санкции, которые появились еще в 2014 году, в ответ на аннексию Крыма и разжигание Россией войны на украинском Донбассе. Действие санкций были расширены в феврале 2022 года, когда Москва начала полномасштабную войну против Украины.

Итак, против России продолжат действовать:

ограничения в сферах торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши;

запрет на импорт и транспортировку перевозимой по морю сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в ЕС;

отключение нескольких российских банков от SWIFT;

приостановку вещательной деятельности и действия лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем СМИ;

ограничения на экономические отношения с оккупированным Крымом и неподконтрольными правительству Украины районами Донецкой и Луганской областей;

индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) в отношении широкого круга физических и юридических лиц;

меры, призванные укрепить способность ЕС противодействовать обходу санкций.

"Совет ЕС вновь заявляет о том, что решительно осуждает агрессивную войну России против Украины, которая представляет собой явное нарушение Устава ООН, и напоминает о неизменной поддержке Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и ее неотъемлемого права на самооборону в условиях российской агрессии", — сказано в заявлении.

Напомним, 21 июня послы Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России. В Европейской комиссии считают, что это позволит усилить борьбу с обходом санкций и заблокировать возможность получения подлежащих ограничениям товаров.

А 19 мая тало известно о договоренностях "Большой семерки" запретить импорт алмазов, меди, алюминия и никеля из РФ. Ограничения явно уменьшают военную мощь Москвы, уверен премьер Британии Риши Сунак.