Украинцам не нравится платить налоги: почему в этом виновато государство

Оказывается, многие украинцы не хотят платить налоги вовсе не из-за нехватки денег. Фокус рассказывает о настоящей причине.

Большинство украинцев не хотят платить налоги, поскольку неуверенны в надежности государственных структур и не доверяют им. Об этом сказано в исследовании CASE Украина.

Так, ключевой причиной нежелания платить налоги украинцы называют:

низкие доходы — об этом заявили 80,3% опрошенных;

уверенность, что уплаченные деньги воруют — 73,6%.

Украинцы объяснили, почему не хотят платить налоги Фото: CASE Украина

"Кроме того, 65,8% опрошенных причиной нежелания платить налоги назвали невозможность влиять на то, куда государство тратит налоги. А 59,8% говорят, что получают от государства некачественные услуги, поэтому оплачивать их налогами бессмысленно.

"Уклонение от уплаты налогов другими гражданами было названо посреди 56,6% ответов. На другие причины пришлось всего 11,2% ответов", — отмечается в исследовании.

Возможно ли снизить налоги во время войны

Президент Владимир Зеленский недавно сказал, что ему нравится такая идея, однако реализовать ее в нынешних условиях будет довольно проблематично. Но вот победы в войне с Россией у нашей страны появится больший уровень возможностей.

Как отметил Зеленский, Украина нуждается в новом рациональном налоговом договоре между государством и обществом, а также в реальном легализации имущества.

"Но сейчас, во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами, мы не можем позволить себе снижать налоги. Но когда Украина победит, сама станет донором для мира, наш уровень возможностей будет выше", — отметил глава государства.

Напомним также, что в Украине с 1 августа возвращаются документальные плановые и внеплановые проверки. Подробно об этом Фокус рассказывал в статье: "Конец налогового рая. Парламент вернул довоенные штрафы и проверки бизнеса".