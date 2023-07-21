Способны повторить? В ВСУ рассказали, начнет ли РФ снова обстреливать энергоинфраструктуру

В Воздушных силах оценили, способна ли Россия возобновить массированные обстрелы Украины, как это происходило в 2022 году.

С осени 2023 года ВС РФ могут возобновить ракетные и дроновые обстрелы по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны. Об этом сказал в интервью изданию "РБК-Украина" спикер Командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

"Не исключено, поскольку объекты энергетики атакуют не только крылатыми ракетами, но и дронами-камикадзе. Всегда же дроны летели по подстанциям. Мы видим, что дрон может огромный вред принести, если попадает в уязвимое место", — сказал он.

По мнению Игната, страна-агрессор будет наращивать производство дальнобойного высокоточного оружия. Для этого РФ уже строит заводы по производству FPV-дронов. Также появляется все большее количество "Ланцетов", которые атакуют наши средства ПВО и военную технику. Кроме этого, россияне хотят собирать у себя дроны-камикадзе "Shahed".

"Видим, что производство ракет тоже продолжается. Возможно, будут какие-то паузы для накопления для удара. Но не забывайте, что возможности России не безграничны", — добавил Юрий Игнат.

Как считает спикер Командования Воздушных сил ВСУ, остановить РФ можно с помощью мощного санкционного давления, чтобы агрессор лишился возможности получать технологические детали для изготовления ракет и дронов. Но пока что Москве удается обходить ограничения.

"То, что они будут пытаться снова донимать, возможно, какими-то точечными ударами по каким-то объектам топливно-энергетического сектора — этого нельзя исключать", — подытожил офицер.

Грозят ли украинцам блэкауты

По словам директор центра "Психея" Геннадия Рябцева, полного блэкаута украинцам можно не бояться.

"Даже мощные атаки РФ на критическую энергетическую инфраструктуру не способны привести к полному и длительному отключению для большинства потребителей", — сказал он 20 июля.

По его мнению, ситуация может быть сложнее, чем прошлой зимой, когда существовали графики отключения электроэнергии. Причина: надежность энергосистемы пошатнулась из-за нехватки энергетического баланса и малого количества резервных мощностей.

При этом он добавил, что многие потребители уже подготовились к новому отопительному сезону и обеспечили себя приборами для альтернативной генерации.

Ранее 18 июля член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк рассказал, что восстановление энергосистемы идет медленно. Поэтому, если Россия возобновит массированные ракетные удары, в Украине снова начнут отключать электричество.