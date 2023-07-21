Хуже точно не будет: в Кабмине объяснили, что ждет вкладчиков "Сенс банка"

Как объяснил Денис Шмыгаль, национализация финучреждения была необходимой для того, чтобы защитить украинскую банковскую систему.

То, что "Сенс Банк" (раньше "Альфа Банк") скоро станет государственным, никак не повлияет на выполнение финансовым учреждением своих обязательств перед вкладчиками и клиентами. Об этом во время заседания правительства 21 июля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Национализация не повлияет на выполнение банком своих обязательств перед вкладчиками и клиентами", — подчеркнул он.

Глава правительства также рассказал о решении правительства и о том, как оно будет выполняться.

"Государство приобретет право собственности на акции банка в полном объеме, Министерство финансов будет избрано органом управления корпоративными правами и акциями банка. Это позволит в кратчайшие сроки назначить новое руководство финансового учреждения", — сказал премьер.

Денис Шмыгаль отметил, благодаря изменениям государство обеспечивает стабильность своей банковской системы и защищает интересы вкладчиков, поскольку существенной долей банка владели подсанкционные лица.

При это в Министерстве финансов Украины добавили, после войны ведомство найдет инвесторов, чтобы продать "Сенс Банк". Процедура национализации банка, в том числе, назначение нового руководства будет обеспечена в кратчайшие сроки для его бесперебойной работы.

Участие государства в выводе с рынка системно важного банка является необходимым шагом для сохранения стабильности банковской системы и эффективным методом защиты вкладчиков и других кредиторов банка в случае применения к владельцам существенного участия в банке санкций.

Как национализировали "Сенс Банк"

В четверг, 20 июля 2023 года Национальный банк Украины сообщил о решении вывести с рынка "Сенс Банк". После этого регулятор обратился к правительству по поводу национализации банка.

Уже 21 числа исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц ввела в "Сенс Банк" временную администрацию. В этот же день Кабмин Украины согласился купить "Сенс Банк" за одну гривну.

Отметим, что в конце прошлого года Фокус в своей статье: "Плохая репутация. Что Нацбанк готовит для "Сенс Банка" и компаний олигарха Фридмана" выяснил, что национализация — фактически единственный вариант для банка остаться на финансовом рынке Украины.