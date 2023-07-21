Сенс Банк будет государственным: Кабмин покупает за одну гривну

Министерство финансов Украины выкупит 100% акций "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Кабмин Украины 21 июля согласился с предложением Национального банка принять участие в выводе с рынка системно важного банка "Сенс Банк" (бывший "Аль Банк"). Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель главы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

То есть Министерство финансов выкупит 100% акций "Сенс Банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Покупка обойдется государственному бюджету в 1 гривну.

Раньше владельцами Сенс Банка были подсанкционные россияне Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Напомним, днем ранее в Национальном банке Украины сообщили о выводе "Сенс Банка" с рынка, поскольку на владельцев финучреждения были введенны санкции. Регулятор предложил национализировать банк.

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С 21 июля в "Сенс Банке" начнет работать временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Планируется, что она продлится всего два дня, после чего банк станет государственным.

В самом банке отмечают, что происходящее никак не повлияет на клиентов и на работу самого банка.

"Осуществление платежей и получение средств в банкоматах для физических лиц будут доступны в рамках привычных, установленных регулятором и банком лимитов, без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов. Также без ограничений будут приниматься платежи юридических лиц. После принятия Кабинетом Министров Украины решения об участии государства в выводе банка с рынка, временная администрация завершит свою работу в течение трех дней и передаст управление банком новому менеджменту", — отметили в Сенс Банке.

Отметим, по данным Нацбанка, по состоянию на 1 июня собственный капитал "Сенс Банка" составлял 7, 57 млрд грн, а клиенты физ-лица держали в банке более 42 млрд грн.

Тем временем опрошенные Фокусом эксперты признают, что сейчас "Сенс Банк" чувствует себя не хуже других украинских банков.

"В принципе, банк устойчивый, операционно прибыльный, способен обеспечить прибыльную деятельность, способен потери от неработающих кредитов компенсировать за счет операционной прибыли и существующего капитала, то есть краткосрочного влияния на капитал не стоит ожидать. Банк сейчас чувствует себя лучше среднего банка по системе, он капитализирован и ликвиден", — рассказал советник по вопросам банков и финансов Case Ukraine Евгений Дубогрыз.