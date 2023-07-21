Сенс Банк буде державним: Кабмін купує за одну гривню

Міністерство фінансів України викупить 100% акцій "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Кабмін України 21 липня погодився з пропозицією Національного банку взяти участь у виведенні з ринку системно важливого банку "Сенс Банк" (колишній "Аль Банк"). Про це повідомив у своєму Telegram-каналі перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Тобто Міністерство фінансів викупить 100% акцій "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Купівля обійдеться державному бюджету в 1 гривню.

Раніше власниками Сенс Банку були підсанкційні росіяни Андрій Косогов, Михайло Фрідман і Петро Авен Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Нагадаємо, днем раніше в Національному банку України повідомили про виведення "Сенс Банку" з ринку, оскільки на власників фінустанови було введено санкції. Регулятор запропонував націоналізувати банк.

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З 21 липня в "Сенс Банку" почне працювати тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Планується, що вона триватиме лише два дні, після чого банк стане державним.

У самому банку зазначають, що те, що відбувається, ніяк не вплине на клієнтів і на роботу самого банку.

"Здійснення платежів та отримання коштів у банкоматах для фізичних осіб будуть доступні в рамках звичних, встановлених регулятором і банком лімітів, без додаткових обмежень з боку Фонду гарантування вкладів. Також без обмежень прийматимуться платежі юридичних осіб. Після ухвалення Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні банку з ринку, тимчасова адміністрація завершить свою роботу впродовж трьох днів і передасть управління банком новому менеджменту", — зазначили в Сенс Банку.

Зазначимо, за даними Нацбанку, станом на 1 червня власний капітал "Сенс Банку" становив 7,57 млрд грн, а клієнти-фіз-особи тримали в банку понад 42 млрд грн.

Тим часом опитані Фокусом експерти визнають, що зараз "Сенс Банк" почувається не гірше за інші українські банки.

"У принципі, банк стійкий, операційно прибутковий, здатний забезпечити прибуткову діяльність, здатний втрати від непрацюючих кредитів компенсувати за рахунок операційного прибутку та наявного капіталу, тобто короткострокового впливу на капітал не варто очікувати. Банк зараз почувається краще за середній банк по системі, він капіталізований і ліквідний", — розповів радник з питань банків і фінансів Case Ukraine Євген Дубогриз.