Акціонери "Сенс Банку" готові оскаржувати рішення про його виведення з ринку, — НБУ

При цьому у Національному банку запевняють, що готові до будь-якого розвитку подій та переконані, що націоналізація системно "Сенс Банку" точно відбудеться.

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Акціонери "Сенс Банку" (раніше — Альфа Банк) вже попередили Національний банк України про те, що планують оскаржувати рішення щодо виведення банку з ринку. Про це сказав під час брифінгу 20 липня голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, у Нацбанку розуміли, що акціонери "Сенс Банку" можуть вдатися до такого кроку, тому підготувалися до усіх можливих подій.

На відео з 13:25

"Ми вже отримували повідомлення про намір акціонерів оскаржувати цю процедуру. Національний банк готовий до будь-якого розвитку подій. Рішення, яке приймалося сьогодні, цілком обґрунтоване, ухвалене у чіткій відповідності до установленого порядку, і за наявності усіх визначених законодавством підстав", — розповів Пишний.

Націоналізація "Сенс Банку": що відомо

20 липня стало відомо, що Нацбанк вирішив вивести фінансову установу з ринку. З 21 числа у банку вже працюватиме тимчасова адміністрація. За інформацією регулятора, після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні банку з ринку тимчасова адміністрація триватиме не більше двох днів з дня, наступного за днем отримання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідного рішення.

Як пояснив Фокусу радник з питань банків та фінансів Case Ukraine Євген Дубогриз, після цього рішення в Кабміні мали б вирішити, чи хоче держава стати акціонером банку, тобто увійти в капітал "Сенс Банку".

"Якщо Кабінет міністрів каже "так", а він, судячи з усього, саме так і скаже, то банк буде націоналізовано відповідно до закону про особливості виведення з ринку системно важливих банків. Цей банк вивели з ринку саме відповідно до цього закону на підставі того, що щодо власників Сенс Банку є санкції РНБО та санкції закордонних держав. Тобто юридичний привід – санкції до акціонерів банку", — пояснив експерт.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Фокус у своїй статті: "Погана репутація. Що Нацбанк готує для "Сенс Банку" та компаній олігарха Фрідмана" з'ясував, що націоналізація — фактично єдиний варіант для банку залишитися на фінансовому ринку України.

Раніше у травні стало відомо, що співвласнику "Альфа-банку" Петру Авену загрожує в'язниця за порушення санкцій