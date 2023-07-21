Что делать, если приостановили выдачу пенсий: в Минсоцполитике дали инструкции

Пенсионные выплаты могут заморозить, если человек долго не пользуется банковской карточкой, куда поступают деньги из ПФУ, находится за границей или подал ложные сведения о своей зарплате и стаже.

Если пенсионер не использует свой банковский счет больше полугода, ему могут приостановить выдачу пенсий. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо проводить транзакции пенсионной картой хотя бы один раз в течение шести месяцев. Об этом сообщает издание "На пенсии" со ссылкой на представителей Минсоцполитики.

С помощью пенсионной карточки можно, например, пополнить счет мобильного, оплатить коммуналку или другие счета.

Кроме того, пенсионеру могут прекратить выплачивать деньги на карту в случае долгого пребывания за границей, если у Украины нет с этой страной договора о выплате пенсий своим гражданам. Также выплаты могут заморозить, если пенсионер подал ложные сведения о стаже и зарплате и в случае смерти человека.

Если выплаты пенсии приостановились, в Минсоцполитики отмечают, что их можно восстановить. А также вернуть деньги, которые были недоплачены. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подтвердить свою личность.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свою личность, то начисление и выплата пенсии продолжается", – объяснила заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак.

После проверки данных ПФУ принимает решение о возобновлении выплат в течение 10 дней со дня обращения.

Напомним, в связи с индексацией пенсии, которая стартовала в марте и продлилась три месяца, некоторые украинцы в августе получат повышенные выплаты. Надбавки варьируется от 100 до 1 500 гривен. Средний размер повышения составил от 400-700 гривен. Повышенную пенсию получат госслужащие, работники местного самоуправления, нардепы, ученые, работающие пенсионеров, пострадавшие из-за аварии на ЧАЭС, а также уволенные с военной службы.

Фокус писал 21 июля, что некоторым категориям пенсионеров до конца года могут поднять выплаты. В Минсоцполитике изучается возможность повысить пенсии тем пожилым украинцам, которые получают меньше 3-4 тысяч гривен.