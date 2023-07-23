"Сенс банк" олигарха из РФ окончательно стал собственностью Украины: что известно

По данным пресс-службы Фонда гарантирования вкладов, после временного администрирования и успешного завершения всех процедур акции бывшего "Альфа-банка" были переданы государству.

Деятельность временной администрации в АО "Сенс банк" прекращена после трех дней работы. Так решили в исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом говорится на сайте Фонда.

"Фонд успешно завершил все процедуры в рамках временной администрации в банке и передал его акции государству", — говорится в сообщении.

Назначены предложенные Минфином и согласованные с Нацбанком представители Правления и Наблюдательного совета банка; заключен договор купли-продажи акций финучреждения, отметила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут.

В пресс-службе фонда отметили, что теперь улажены все формальности по переходу банка в собственность государства.

Национализация "Сенс банка"

20 июля руководство НБУ предложило правительству национализировать "Сенс банка" (бывший "Альфа-Банк"), находившийся в собственности олигархов из РФ, в отношении которых введены санкции. После начала временного администрирования со стороны Фонда гарантирования вкладов правительство Украины решило банк национализировать.

Ранее Фокус разбирался в том, что повлечет за собой вывод с рынка "Сенс Банка", считавшегося одним из системно важных.