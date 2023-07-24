Некоторых переселенцев в Украине лишат выплат: когда и почему

По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, украинцев, у которых заберут выплаты, предупредят по телефону или по электронной почте.

Некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) выехали из Украины, но продолжают получать денежную помощь от Украины. Поэтому с 1 августа украинцев, которые находятся за границей, лишат выплат от государства. Об изменении порядка выплат для ВПЛ сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

"Если человек находится за границей длительный период, где выбрал место безопасного проживания, с 1 августа такому лицу не будет осуществляться выплата", — сказала Дарья Марчак.

Она отметила, что некоторые граждане, которые получили статус ВПЛ, однако выехали за границу, получают денежную помощь от двух государств. Таким украинцам отменят выплаты от Украины. По ее словам, факт выезда или въезда человека в Украину в автоматическом режиме фиксируется в государственных реестрах, в частности, в Государственной пограничной службе. Поэтому Украина получает информацию, когда лица со статусом ВПЛ выезжают или возвращаются.

Также денежную помощь перестанут выплачивать ВПЛ, которые вернулись на постоянное место своего проживания. Тогда как ВПЛ, которые временно вернулись в свои дома для решения своих дел, а затем вернулись в безопасный регион, продолжают считаться ВПЛ.

В свою очередь украинцев, которым отменят выплаты, дополнительно сообщат об этом по телефону или по электронной почте. Марчак добавила, что суммы выплат для переселенцев не изменились: взрослые люди будут получать по 2000 гривен в месяц, а дети и лица с инвалидностью — по 3000 гривен.

Напомним, некоторым пенсионерам могут прекратить выплату пенсий на карту, Это может произойти в том случае, если украинец не использует свой банковский счет более чем полгода.

ВПЛ, которые воспитывают детей и хотят заняться собственным бизнесом, могут получить финансовую поддержку в размере 150 тысяч гривен. Для этого нужно присоединиться к программе благотворительного фонда.