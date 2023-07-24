Работодателям будет не сладко: в Украине хотят усилить ответственность за задержки зарплат

Если Верховная Рада одобрит законопроект — работодателей обяжут не только погасить все задолженности, но и заплатить пеню за просроченные выплаты.

Из-за полномасштабной войны с Россией многие предприятия понесли ощутимые экономические потери, поэтому лишены возможности выплачивать вовремя и в полном объеме. Но есть и такие работодатели, которые не доплачивают своим сотрудникам рассчитывая, что все проблемы можно списать на войну. Таких работодателей хотят обязать не только погасить все задолженности, но и заплатить пеню за просроченные выплаты. Об этом говорится в законопроекте №9510, зарегистрированном 19 июля в Верховной Раде Украины председателем Комитета ВРУ Галиной Третьяковой.

Так, в пояснительной записке к документу говорится, что задолженность по выплате зарплат на предприятиях-банкротах по состоянию на 1 января 2021 года превышала 1,1 млрд грн. Война только усугубила проблему задолженности по зарплатам и обострила необходимость принятия изменений в законодательство, которые:

усилят ответственность работодателя за задержку заработной платы;

обеспечат надлежащую законодательную защиту права работника на своевременное получение вознаграждения за труд;

гарантируют работнику первоочередное получение задолженности по заработной плате и адекватной денежной компенсации убытков, понесенных им в результате нарушения сроков ее выплаты;

удовлетворят денежные требования работников в случае неплатежеспособности работодателя.

Поэтому, ввиду того, что задолженности выплатам зарплат на некоторых предприятиях продолжают увеличиваться, инициаторы нового законопроекта предложили механизм который, как ожидается, поможет избежать появления долгов.

Предлагается, например, разрешить работнику временно не выполнять свои обязанности, если выплаты по зарплате превышают срок в 15 календарных дней. Также законопроект №9510 предлагает:

обязать работодателя, в случае задержки выплаты зарплаты сроком более 15 календарных дней после окончания месяца, за который производится выплата, выплатить работнику пеню в размере и на условиях, определенных трудовым или коллективным договором, но не менее учетной ставки НБУ в расчете на год за каждый день задержки, и выплатить всю сумму задолженности по заработной плате;

расширить основания для издания судебных приказов, в том случае, если заявлено требование не только о взыскании задолженности по заработной плате, а также начисленной на день выплаты суммы компенсации потери части заработной платы и пени в связи с нарушением сроков ее выплаты;

выплачивать работнику компенсацию в размере трех среднемесячных заработных плат работника за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу, в котором открыто дело о банкротстве или прекращен трудовой договор в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела. При этом максимальный размер компенсации не может превышать двенадцати минимальных заработных плат на 1 января соответствующего года.

Напомним, самую высокую среднюю зарплату по состоянию на 19 июня получали PHP разработчик уровня Senior — 160 тыс. грн и руководитель в логистике — 150 тыс. грн.

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