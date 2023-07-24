Могут урезать до 50% выплат: у кого отберут часть пенсии в Украине

С пенсии может быть отчислено не более 50% на возмещение причиненных убытков, которые причинил должник.

В Министерстве юстиции напомнили, что у пенсионеров-должников могут забрать до 50% выплат. На сайте ведомства опубликовали соответствующую информацию.

Существуют меры принудительного исполнения решения судебной инстанции. Среди вопросов, которые касаются уменьшения пенсии в Украине, называют обращение на заработную плату, стипендию, пенсию, другой доход должника. Удержание выплат реализуют в случае отсутствия у граждан с долгами средств на счетах в финансовых учреждениях или других банках. Также это происходит в случае отсутствия или недостаточности имущества должника для покрытия в полном объеме сумм, подлежащих взысканию, а также в случае выполнения соответствующих решений по взысканию периодических платежей.

Нормы законодательства определяют, что размер отчислений из таких доходов должника рассчитывается из суммы, остающейся после удержания налогов. Это касается также сборов и единого взноса на государственное социальное страхование.

Сколько будут списывать у пенсионеров-должников

из пенсии могут отчислить не более 50% ее размера на содержание членов семьи (алименты), на возмещение вреда от хищения имущества предприятий, организаций и учреждений, на возмещение пенсионером вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего на возврат переплаченных сумм заработной платы;

по другим видам взысканий может быть отчислено не более 20% пенсии.

Напомним, 24 июля стало известно, как украинцам оформить доплату к пенсии. Людям, которые получают пенсию по возрасту, могут назначить доплату в 837,2 грн. Все зависит от категории получателя, его возраста и многих других аспектов. Для получения такой доплаты к пенсии нужно учесть определенные факторы. Совокупность критериев имеет определенный список.