Возрастет более чем на 800 гривен: как украинцам оформить доплату к пенсии

Людям, которые получают пенсию по возрасту, могут назначить доплату в 837,2 грн. Все зависит от категории получателя, его возраста и многих других аспектов.

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Ежемесячная доплата к пенсии более 800 гривен полагается некоторым пожилым украинцам. Об этом информирует Finance.today.

Выплаты могут быть разным. Все зависит от категории получателя, его возраста и многих других аспектов. В частности, некоторые граждане могут получить ежемесячную доплату к пенсии более 800 гривен. Размер такой доплаты составляет 837,2 грн. С повышением она будет расти.

Для получения такой доплаты к пенсии нужно учесть определенные факторы. Совокупности критериев имеет определенный список, в частности такой:

возраст более 80 лет;

потребность в постороннем уходе;

одинокое проживание;

наличие пенсии по возрасту.

Для назначения соответствующей доплаты нужна лишь совокупность этих критериев. Также отдельно нужно обратить внимание на то, что доплату могут назначить только тем людям, которые получают пенсию по возрасту, а не по любой другой причине.

Для того, чтобы оформить доплату, нужно подать заявление в структуры социальной защиты по месту своей регистрации или по месту, где фактически проживает пенсионер. Заявление стоит подкрепить документами, среди которых — паспорт, идентификационный код, выписка из Пенсионного фонда Украины, заключение врачебно-консультативной комиссии.

Напомним, украинцы получили прибавки к пенсии на суммы от 100 до 1 500 гривен. Средний размер повышения составил от 400-700 гривен. Те украинцы, которых коснулась индексация, могут получить пересчитанные выплаты уже в августе.