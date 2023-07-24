Зросте на понад 800 гривень: як українцям оформити доплату до пенсії

Людям, які отримують пенсію за віком, можуть призначити доплату у 837,2 грн. Усе залежить від категорії одержувача, його віку та багатьох інших аспектів.

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Щомісячна доплата до пенсії понад 800 гривень належить деяким літнім українцям. Про це інформує Finance.today.

Виплати можуть бути різним. Усе залежить від категорії одержувача, його віку та багатьох інших аспектів. Зокрема, деякі громадяни можуть отримати щомісячну доплату до пенсії понад 800 гривень. Розмір такої доплати становить 837,2 грн. З підвищенням вона зростатиме.

Для отримання такої доплати до пенсії потрібно врахувати певні фактори. Сукупності критеріїв має певний список, зокрема такий:

вік понад 80 років;

потреба у сторонньому догляді;

самотнє проживання;

наявність пенсії за віком.

Для призначення відповідної доплати потрібна лише сукупність цих критеріїв. Також окремо потрібно звернути увагу на те, що доплату можуть призначити лише тим людям, які отримують пенсію за віком, а не з будь-якої іншої причини.

Для того, щоб оформити доплату потрібно подати заяву до структур соціального захисту за місцем своєї реєстрації або за місцем, де фактично проживає пенсіонер. Заяву варто підкріпити документами, серед яких – паспорт, ідентифікаційний код, виписка з Пенсійного фонду України, висновок лікарсько-консультативної комісії.

Нагадаємо, українці отримали надбавки до пенсії на суми від 100 до 1 500 гривень. Середній розмір підвищення склав від 400-700 гривень. Ті українці, яких торкнулася індексація, можуть отримати перераховані виплати вже в серпні.