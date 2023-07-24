Ниже было только до войны: как в Украине изменились цены и инфляция

В Украине начали снижаться цены на некоторые продукты и товары. Объясняем, какие факторы на это влияют.

В Украине в июне 2023 года индекс потребительских цен почти не изменился. Причина: показатель инфляции впервые с начала полномасштабного вторжения снизился до самого низкого уровня. Об этом сказано в обзоре Института экономических исследований.

Так, по данным месячного экономического мониторинга, проведенного специалистами Института, цены в июне остались на майском уровне. Но в исследовании не учитывалось повышение тарифа на электроэнергию.

"Цены остались на том же уровне из-за замедлившейся инфляции в Украине. Сейчас самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения – 12,8% по сравнению с июнем 2022 года", — сказано в сообщении.

Если в начале войны индекс потребительских цен ежемесячно повышался на 3-4%, то за последние 12 месяцев темпы снизились до 1%. Это происходило из-за ограниченной покупательной способности потребителей и стабильного курса гривны, что сдерживало рост цен на импорт и способствовало снижению инфляционных ожиданий.

Что подешевело?

По данным Института, индекс потребительских цен вырос на 0,8% в июне. Но на это повлияло то, что вырос тариф на электроэнергию:

для большинства хозяйств – на 83%;

для тех, кто потреблял более 250 киловатт ежемесячно – на 57%.

В июне снижались цены на горючее, но с возвращением в июле довоенного налогообложения все еще может измениться. Цены на крупы и подсолнечное масло в июне тоже продолжали снижаться. Также, как отмечают специалисты, началось сезонное понижение цен на одежду и обувь.

Что будет с инфляцией дальше

11 июля глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев объяснил в своем Telegram-канале, что уже в июле потенциал к дальнейшему сокращению годовой инфляции с июля будет исчерпан, поскольку исчезнет эффект от высшей базы сравнения в 2022 году. Более того, на инфляционные процессы начнут влиять эффекты, связанные с возвратом довоенных налогов на топливо и подрывом Каховской ГЭС.

"Во втором полугодии инфляция должна стабилизироваться в пределах 13-14%. Но есть и хорошая новость: более быстрая дезинфляция будет катализировать принятие ожидаемого решения правлением НБУ по снижению процентной ставки уже на ближайшем заседании. Оно состоится 27 июля", — написал политик.

Напомним, что несмотря на замедляющуюся инфляцию, в Украине к концу лета таки могут подорожать некоторые продукты. Так, по информации руководителя Ассоциации франчайзинга Украины Андрея Кривоноса, которую он озвучил в эфире Украинского радио 29 июня, продукты могут прибавить в цене на 5-15%.