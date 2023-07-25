Около 30 судов остановились у порта в Измаиле после атак ВС РФ на Одесскую область, — СМИ

По словам журналистов, около Измаила остановилось около 29 судов, в том числе танкеры, которые перевозят химические вещества. Еще три судна бросили якорь вдоль водного пути, ведущего к терминалу Рени-Одесса.

Почти 30 судов остановились возле важнейшего портового терминала Измаила после атаки России на Одесскую область. Так, были уничтожены зерновые склады на реке Дунай. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, около Измаила остановилось около 29 судов, в том числе танкеры, которые перевозят химические вещества. Такой вывод был сделан исходя из данных аналитической компании MarineTraffic.

Кроме того, как сказано в материале, еще три судна бросили якорь вдоль водного пути, ведущего к терминалу Рени-Одесса.

Источники в страховой отрасли сообщили журналистам, что страхование от военных рисков для украинских портов, которые были частью зерновой сделки, приостановлено. Некоторые провайдеры также рассматривают вопрос о том, продолжать ли предоставлять прикрытие для дунайских портов.

Журналисты отметили, что после срыва сделки по зерновому коридору и усиления атак России на порты и инфраструктуру страховщики военных рисков сформировали независимые взгляды и начали решать, что именно они готовы страховать.

"Сложность здесь в том, что, в отличие от оцениваемого товара, стоимость страховки для Украины сейчас не поддается моделированию", сказал Рейтер Дэвид Смит, глава отдела корпусных и морских обязательств страхового брокера McGill.

Напомним, что британские СМИ ранее сообщали, что Россия хочет полностью убрать Украину из мирового рынка зерна. Так, президент РФ Владимир Путин предложил "альтернативную" зерновую инициативу, которую официально представят позже.

Также 24 июля стало известно, что Литва предложила возить зерно из Украины через страны Балтии. По словам дипломатов, морские порты стран Балтии имеют большую пропускную способность. Кроме того, в МИД Литвы также заговорили об упрощении административных процедур.