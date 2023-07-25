Германия и Франция просят отменить ограничения на экспорт украинского зерна в страны Восточной Европы

Представители двух стран-лидеров Европейского Союза назвали невозможным продление экспортных ограничений и призвали не разыгрывать "на спине Украины" внутриполитические споры в Польше.

Германия и Франция выступили против продления ограничений на экспорт украинского зерна в Венгрию, Польшу, Словакию, Румынию и Болгарию. Такую позицию на встрече министров сельского хозяйства блока в Брюсселе 25 июля поддержали страны ЕС, включая Германию и Францию, сообщает AFP.

Так, министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что Европейская комиссия должна четко дать понять, что любое продление ограничения невозможно.

Он настаивал на том, что внутриполитические споры в Польше накануне выборов, которые состоятся позже в этом году, не должны разыгрываться "на спине Украины".

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно заявил, что не может быть никаких односторонних мер, "никаких индивидуальных авантюр, только коллективный ответ на вызов дестабилизации рынков".

Пресс-секретарь Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер также заявила, что Брюссель "очень интенсивно" работает с пятью странами-членами ЕС и Украиной, пытаясь найти решение.

"Эти меры (ограничения — ред.) являются целевыми и временными. Они были введены в связи с очень специфической ситуацией, связанной с логистическими препятствиями и упрощением торговли, которая сложилась в этих приграничных странах", — добавила она.

Напомним, вчера, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский назвал "ни в коем случае недопустимыми" намерения продлить ограничения экспорта украинского зерна в страны ЕС. Он отметил, что официальный Киев верит в договоренности с Европейской комиссией, но готовится к любому развитию событий.

ЕС постепенно отменяет до 15 сентября 2023 года исключительные и временные превентивные меры, принятые 2 мая 2023 года в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в соответствии с исключительными гарантиями Регламента об автономных торговых мерах.

19 июля состоялась встреча министров сельского хозяйства Польши, Венгрии, Болгарии, Словакии и Румынии. После нее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не планирует открывать границу с Украиной после 15 сентября и объяснил свое решение риском дестабилизации рынков в Польше.

19 июля Фокус писал, что транзит украинского зерна через страны Европы — один из вариантов ответа на выход РФ из "зерновой сделки". Учитывая, что вывоз через румынский порт Констанца обходился Украине гораздо дороже, чем по Черному морю, стоит ожидать увеличения стоимости зерна на конечных рынках до $100 на тонне.