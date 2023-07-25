Ремонт энергосистемы и запасы топлива: Шмыгаль рассказал, как Украина готовиться к зиме (видео)

По словам премьер-министра, перед Министерством энергетики поставлена задача добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности. Также планируется заготовить 1,8 миллиона тонн угля.

Национальная компания "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению поврежденных энергосетей. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 25 июля.

Как отмечает украинский премьер, энергетика является одним из приоритетных направлений. Так, в 2023 году в Украине уже отремонтировано 14,5 тысячи километров воздушных линий, ряд подстанций и электрооборудования, а также усилена защита энергетических объектов.

"Национальная компания "Укрэнерго" выполнила около 60% запланированных работ по восстановлению сетей. Движемся четко в пределах графиков", — отчитался премьер-министр.

Денис Шмыгаль также сообщил, что перед Министерством энергетики поставлена задача добавить в энергосистему 1,7 ГВт мощности.

Денис Шмыгаль о подготовке к зиме (03:00)

Что касается подготовки к зиме теплоэнергетики, по словам главы правительства, ремонты ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций проходят в плановом режиме. В украинские газохранилища уже закачано 11,7 млрд куб. м газа, что покрывает почти 80% потребности потребителей.

Также сообщается, что на складах сейчас накоплено 1,5 млн тонн угля. Этот показатель планируют повысить до 1,8 млн тонн.

"Ответственных за подготовку к зиме – Министерство восстановления, Министерство энергетики, "Укрэнерго", "Нафтогаз" призываю к максимальной концентрации усилий и к мобилизации ресурсов", — заключил Денис Шмыгаль.

Напомним, 21 июля в "Укрэнерго" призвали украинцев ограничить использование электроэнергии в пиковые часы нагрузок, с 16:00 до 23:00, чтобы дать энергосистеме возможность восстановиться.

Ранее, 4 июля, в "Укрэнерго" также сообщили, что Запорожская АЭС будет получать электроэнергию из объединенной энергосистемы. Всего с момента полномасштабного вторжения "Укрэнерго" более 15 раз ремонтировало линии, питающие ЗАЭС.