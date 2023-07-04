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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация на Запорожской АЭС

"Работает резервная схема": надежность энергопитания Запорожской АЭС повышена, — Укрэнерго

Запорожская АЭС, здание Запорожской АЭС
Фото: 5 канал | Запорожская АЭС будет получать электроэнергию из объединенной энергосистемы

Специалисты "Укрэнерго" возобновили работу одной из резервных линий электропередачи, питающих ЗАЭС.

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Запорожская АЭС будет получать электроэнергию из объединенной энергосистемы, сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Теперь, даже если враг снова повредит основную магистральную линию энергопитания 750 кВ, ЗАЭС будет получать электроэнергию для охлаждения реакторов и других собственных нужд из объединенной энергосистемы по резервной схеме", — говорится в сообщении компании.

По информации "Укрэнерго", ремонтные бригады несколько месяцев ждали возможности доступа к этой линии для проведения восстановительных работ. Но постоянные обстрелы россиян не давали возможности специалистам начать работы. Всего с момента полномасштабного вторжения "Укрэнерго" более 15 раз ремонтировало линии, питающие ЗАЭС.

"Каждый раз, выезжая на восстановление линий питания ЗАЭС, наши ремонтники рискуют жизнью, ведь работают в зоне досягаемости вражеской артиллерии. Но они понимают, что на другой чаше весов — ядерная безопасность всей страны. Поэтому, несмотря на угрозу обстрелов, готовы снова и снова выполнять свою работу, чтобы обеспечить Запорожскую АЭС электроэнергией, необходимой для ее безопасной эксплуатации", — рассказали в "Укрэнерго".

4 июля сообщалось, что Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, выразил свою обеспокоенность относительно возможной атаки России на Запорожскую АЭС и отметил, что такие действия будут иметь глобальные последствия.

Напомним, 9 марта Фокус писал, что Запорожская АЭС полностью обесточена из-за ракетных ударов ВС РФ. В "Энергоатоме" отметили, что если в течение указанного времени внешнее питание станции не возобновят, может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.