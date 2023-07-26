До 3100 гривен: какие выплаты получат ветераны ко Дню Независимости

Размер денежной помощи, как отметили в Минсоцполитики, определялся в соответствии с прожиточным минимумом.

Ветераны войны, лица, пострадавшие от нацистских преследований, и граждане, которые имеют особые заслуги перед Родиной и отличились, защищая государство, получат единовременную денежную помощь ко Дню Независимости Украины. Это произойдет в соответствии с постановлением Кабмина от 21 июля 2023 года о "Некоторых вопросах социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований", которое разработано во исполнение закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно разовой денежной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований".

В Минсоцполитики сообщили, что размер денежной помощи составит от 450 до 3100 гривен:

лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам получат следующие выплаты:

I группы — 3 100 гривен;

II группы — 2 900 гривен;

III группы — 2 700 гривен;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1 000 гривен;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной — 3 100 гривен;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 ст. 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз — 650 гривен;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — 1 000 гривен;

участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 гривен.

Также в Минсоцполитики рассказали, как определялся размер единовременной денежной помощи. В частности, он вычислялся, исходя из прожиточного минимума:

для лиц, утративших трудоспособность (2 093 гривен);

для лиц с инвалидностью вследствие войны:

I группы — 2 093 грн × 150 % — 3100 гривень;

II группы — 2 093 грн × 140 % — 2 900 гривен;

II группы — 2 093 грн × 130 % — 2 700 гривен.

для участников боевых действий применили коэффициент 50% от прожиточного минимума, членам семей погибших (умерших) ветеранов войны — 30%, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины — 20%.

Напомним, украинцы получили надбавки к пенсии в размере от 100 до 1 500 гривен, однако средний размер повышения составил 400-700 гривен.

Ранее Фокус писал, состоится ли перерасчет пенсий в августе.