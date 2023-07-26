Под колпаком Кремля: как Путин разбирается с брендами, решившими покинуть РФ из-за войны

Как считает внештатный научный сотрудника Российского Евразийского центра Карнеги в Берлине Александр Прокопенко, Кремль может устроить иностранному бизнесу в России "лихие 90-е".

После того, как российские власти самовольно забрали под опеку государства предприятия Danone и Carlsberg, иностранные компании, которые рассматривали возможность свернуть бизнес в РФ из-за войны в Украине боятся, что им некому будет продать свои активы. Об этом пишет издание Bloomberg.

По данным агентства, компании PepsiCo, Mars, Nestlé и Reckitt Benckiser, инвестировав миллионы в строительство заводов на территории страны-агрессора, теперь рискуют потерять весь свой бизнес. При этом, по словам внештатного научного сотрудника Российского Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Прокопенко, в Кремле могут пойти еще дальше и устроить международному бизнесу "лихие 90-е".

"Западные активы в России больше не в безопасности. Это новый рубеж в войне. Если Кремль пойдет дальше, то вернутся 90-е: перераспределение активов в пользу более выгодных владельцев", — сказала она журналистам.

В то же время, по мнению директора Института Кеннана Центра Уилсона в Вашингтоне Уильяма Померанца, глава Кремля Владимир Путин настроен раздавать активы иностранных компаний людям, которые согласны с его политикой и пользуются высоким доверием президента.

"В рамках стремления Путина к власти он собирается разделить многие находящиеся в России экономические активы и отдать их своим приспешникам, чтобы укрепить свою политическую позицию", — подчеркнул он.

"Национализация" международного бизнеса в РФ

Указ, разрешающий государству брать под временный контроль активы компаний или частных лиц из недружественных государств, в том числе США и их союзников, был подписан Владимиром Путиным в апреле этого года.

Но конфискация местного бизнеса Danone SA и российского производства пива Carlsberg A/S, которая случилась на прошлой неделе, как пишет Bloomberg, застала врасплох их законных владельцев. Теперь они уже не смогут продать свой бизнес местным компаниям, хотя у них были именно такие планы.

Напомним, международная компания по производству молочных продуктов Danone объявила о своем решении уйти из России в конце 2022 года. В России Danone 18 предприятиями, обеспечивая работой свыше 10 тысяч человек.

Международные бренды стали массово сворачивать бизнес в РФ после февральского вторжения российской армии в Украину. В разгар войны новости об этом появлялись практически каждый месяц.

Тем временем россияне стараются замещать ставшие привычными продукты. К примеру, после ухода Coca-Cola авиакомпания "Россия" из группы "Аэрофлот" стала поить пассажиров напитками "Тархун" и "Байкал" от российской компании "Черноголовка".