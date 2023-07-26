Пенсии в Украине: будут ли учитывать пенсионерам стаж, приобретенный за рубежом

Новый законопроект предлагает учитывать гражданам Украины приобретенный за рубежом стаж для назначения пенсии.

В Украине вскоре могут усилить права будущих пенсионеров относительно назначения пенсий в Украине. Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня и принять за основу соответствующий законопроект № 9453 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пропорционального исчисления страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины".

Законопроект предлагает учитывать при назначении пенсии стаж, приобретенный за рубежом, в частности в странах-участницах СНГ, с которыми были разорваны соответствующие пенсионные соглашения.

"Мы предлагаем учитывать для размера пенсий, назначенных в Украине, именно уплаченный ЕСВ в Украине. Но для права на назначение пенсии предлагаем учитывать стаж работы за рубежом. Это будет касаться около 1 миллиона будущих пенсионеров. Кроме того, нормы законопроекта касаются всех наших граждан, которые во время вынужденной иммиграции нашли работу. Мы надеемся, что они вернутся в Украину. И на момент назначения пенсии период их работы за границей будет засчитан в общий стаж", — пояснила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

Также законопроект предлагает запретить на государственном уровне засчитывать в выслугу лет периоды военной службы с 19 февраля 2014 года в силовых структурах, на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, других государственных органах РФ, в оккупационной администрации государства-агрессора.

"Если мы возьмем период с 2014 года до 2023 года, то по сути у нас существует законодательное поле, которое обязывает Украину этому человеку учитывать выслугу, страховой стаж по международным соглашениям. Для того, чтобы не было неоднозначности в законодательстве, делается четкое определение, что в эти периоды как военная служба, так и работа в органах, например, Пенсионного фонда, социальной защиты, например, на территории ОРДЛО, не должна включаться в страховой стаж", — отметила генеральный директор Директората развития социального страхования и пенсионного обеспечения Минсоцполитики Валентина Кудин.

Напомним, что в Украине отдельные граждане, достигшие пенсионного или предпенсионного возраста, имеют возможность выйти на пенсию в 50 лет, вместо установленных обычно 60 лет. Однако, для этого необходимо соблюсти определенные условия.

Ранее сообщалось, что некоторым категориям пенсионеров до конца года могут поднять выплаты. В Минсоцполитики изучают вопрос, как сделать большими пенсии тем пожилым украинцам, которые получают меньше 3-4 тысяч гривен.