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Теперь проще простого: Кабмин еще больше упростил оформление жилищных субсидий

Андрей Галицкий
Фото: УНИАН

В правительстве запустили усовершенствованный механизм оформления субсидии, поэтому теперь украинцам не нужно собирать многочисленные справки.

Кабмин Украины во время заседания 25 июля усовершенствовал механизм быстрого оформления и предоставления жилищных субсидий. Об этом заявил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, теперь социальная поддержка граждан станет еще доступнее.

"Принято решение, которое обеспечит автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой. Это сделает социальную поддержку тех, кто в ней нуждается, еще более адресной и доступной", — сказано в его сообщении.

Речь идет о том, что украинцы теперь смогут пользоваться упрощенной процедурой оформления субсидий. То есть гражданам не нужно собирать многочисленные справки. Подавать упрощенное заявление на субсидию можно онлайн:

  • через "Дію";
  • в онлайн-кабинете на веб-портале или в приложении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Также упрощенное заявление можно подать:

  • по почте;
  • через сервисные центры ПФУ;
  • через уполномоченных лиц в сельских, поселковых, городских советах;
  • в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В заявлении нужно будет указать информацию:

  • о всех членах домохозяйства;
  • о месте проживания;
  • реквизиты счета, на который должны начислять субсидию, если ее назначат.

Кому откажут в назначении субсидии

Гражданам с просроченной более чем на три месяца задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом общая сумма долга должна превышать 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен).

Также в предоставлении субсидии будет отказано, по следующим причинам:

  • если общая площадь квартиры превышает 130 кв. м и 230 кв. м в домах;
  • если член семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на сумму более 50 тыс. грн;
  • если у гражданина есть на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающей 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 100 тыс. грн;
  • если есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет и/или более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа);
  • если в составе семьи есть совершеннолетние не работающие (и не имеющие статуса безработного) или чей среднемесячный доход меньше минималки, или лица, которые не платят ЕСВ в течение трех месяцев.