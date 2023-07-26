Китай готов покупать краденное украинское зерно за бесценок у России, — СМИ

По словам общественника Артура Харитонова, Китай руководствуется не только собственной выгодой, но и действует в интересах российской экономики.

Китай заинтересован в покупке у России краденного украинского зерна. Об этом 26 июля заявил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов в комментарии Hromadske.

По его словам, Китай готов покупать ворованное зерно не только из-за того, что оно происходит из Украины, но также из-за его цены, так как Россия продает его, фактически, за бесценок.

По словам Харитонова, Китай активно заключает важные соглашения с российской аграрной сферой и, похоже, че в этот процесс включена и Республика Беларусь.

"Важно понимать, что Китай подписывает важные соглашения с российской аграрной сферой. И особенно, что мне выглядит еще более циничным, кроме российской, это еще и белорусская история. Беларусь обещает перекрыть проблемы, связанные с нехваткой украинской агропродукции", — добавил Харитонов.

Он также подчеркнул, что в этом случае Китай руководствуется не только собственными экономическими интересами, но и "заботиться" об интересах российской экономики.

Напомним, 25 июля в Кремле заявили, что РФ готова вернуться к зерновой сделке, которая была приостановлена 18 июля, если ее условия будут выполнены.

Кроме того, 25 июля американские журналисты писали о том, что некоторые судовладельцы могут принять решение о заходе в украинские порты даже при повышенном риске в случае, если получат гарантии от правительств Турции и Украины