Доплата за сверхнормативный стаж и перерасчет пенсий: кто из украинцев получит дополнительные выплаты

В ПФУ отметили, что минимальный размер пенсии по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж, которые зависят от прожиточного минимума, могут пересматриваться только для неработающих пенсионеров. Тогда как для работающих лиц, при росте прожиточного минимума перерасчеты происходят после увольнения с работы.

Заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Винницкой области Лариса Дикая рассказала, что украинцы могут получить доплату к пенсии за сверхурочный стаж. Также она объяснила, при каких условиях происходит перерасчет пенсий для работающих лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ в Facebook.

"Граждане имеют право назначить пенсию, получать ее и продолжать работать, даже на той же должности, кроме пенсионеров, которые получают пенсию за выслугу лет", — сказала Лариса Дикая.

По ее словам, пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет для мужчин и 30 — женщин. Однако для лиц, утративших трудоспособность, пенсия не может увеличиться более чем на 1% прожиточного минимума, который сейчас составляет 2093 гривни для лиц, утративших трудоспособность.

"Максимальный размер доплаты — 20,93 грн. К примеру, если у пенсионера сверх обязательной нормы страхового стажа есть еще 10 лет, то его доплата составит 209,30 грн", — пояснила она.

Пенсионерам, работающим после назначения пенсии, каждые два года проводят перерасчеты, которые происходят с учетом стажа или с учетом заработной платы после предыдущего назначения или перерасчета пенсии. В частности, выбирают самый выгодный вариант перерасчета.

Лариса Дикая отметила, что при изменении прожиточного минимум независимо от факта работы пенсионера пересчитываются (увеличиваются) надбавки, доплаты, повышения и другие выплаты, установленные законодательством. Однако минимальный размер пенсии по возрасту и доплата за сверхнормативный стаж, которые зависят от прожиточного минимума, пересматриваются только для неработающих пенсионеров. Тогда как для работающих при росте прожиточного минимума доплата за сверхнормативный стаж пересчитывается только после увольнения с работы.

Напомним, при соблюдении определенных условий некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 50 лет, вместо установленных обычно 60 лет.

21 июля Фокус писал, что некоторым категориям пенсионеров могут поднять выплаты до конца года. В частности, сейчас изучают вопрос, как увеличить пенсии тем пенсионерам, которые получают меньше 3-4 тысяч гривен.