Счет на миллиарды: в Нацбанке озвучили потери из-за отмены "зерновой сделки" (видео)

В НБУ предполагают, что Европейский Союз снимет ограничение на экспорт украинской сельхозпродукции с 15 сентября.

Без "зернового коридора" выручка украинских аграриев от экспорта продукции будет на 2 млрд долларов меньше, чем могла бы быть. При этом ту продукцию, которую планировали отправить за границу в этом году, вывезут уже в следующем. Об этом заявил в ходе брифинга 27 июля заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук.

"Наш базовый прогноз основан на предположении, что "зерновой коридор" не будет функционировать во время военного положения", — сказал он.

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В то же время, в НБУ предполагают, что Европейский Союз снимет ограничение на экспорт украинской сельхозпродукции с 15 сентября. Как прогнозируют в Нацбанке, украинским агроэкспортерам по итогам всего маркетингового года, то есть с июля 2023 года по июнь 2024, удастся вывезти "всю продукцию, направленную на экспорт".

"Мы говорим и о зерновых, и об масле, и о другой сельскохозяйственной продукции", — сказал Николайчук.

При этом замглавы НБУ добавил, что выручка от экспорта могла быть значительно большей, если бы работа "зернового коридора" была продлена.

"По сравнению со сценарием, если бы у нас функционировал "зерновой коридор", экспорт продукции во втором полугодии этого года был бы больше примерно на 2 млрд долларов", — подчеркнул Сергей Николайчук.

Напомним, 25 июля ГУР Минобороны опубликовало секретный доклад, который предназначался для высшего военно-политического руководства РФ. В нем описан план по препятствованию зерновой инициативе. Так, оказывается, инспекция судов россиянами происходила по специальным методическим документам, они максимально снижали объем зерна, которое вывозилось в рамках "зерновой сделки". Еще в документе было обозначено, как РФ будет "уничтожать" зерновую инициативу.

К слову, после официального выхода из зерновой сделки, российские военные начали обстрелы портовой и зерновой инфраструктуры Украины. Так, в ночь на 19 июля россияне повредили ракетами типа "Оникс" и Х-22 зерновой и масляный терминалы портов Одессы и Черноморска. В частности, в порту Черноморска из-за обстрелов сгорело 60 тысяч тонн зерна. В ночь на 21 июля, под атакой врага оказалась Одесская область, по которой были выпущены "Калибры". Одна из ракет попала в зернохранилище сельскохозяйственного предприятия, пожар уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.